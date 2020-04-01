В Антарктиде зафиксирована первая тепловая волна

Тепловая волна прокатилась по Восточной Антарктиде в конце января.

О том, как тепловые волны беспощадно проходятся по Европе, мы слышим каждое лето, но теперь это явление было зафиксировано и в Антарктиде. Оно наблюдалось в конце января текущего года. Заметили его австралийские ученые, находившиеся в исследовательском центре Case в Восточной Антарктиде. Об этом сообщает New Atlas.

По словам доктора Шерон Робинсон, которая была среди ученых, зафиксировавших явление, под тепловой волной подразумевается период в три дня, в течение которых наблюдаются экстремально высокие максимальные и минимальные значения температур для определенной местности. Такие 3 дня выпали на 23-26 января.

В это время в районе центра Case был зафиксирован самый высокий максимум температур – +7,5°C, а также самый высокий минимум – +2,5°C. За более чем 30-летнюю историю центра это самые высокие показатели.

Следует отметить, что в феврале в регионе был зафиксирован температурный рекорд, когда температура поднялась выше 18 градусов тепла. Из-за теплых деньков в Западной Антарктиде даже был обнаружен новый остров, который раньше скрывался под льдом.

Однако австралийские исследователи отмечают, что слишком высокие температуры на ледовом континенте чреваты не только обнаружением новых участков суши. Они могут навредить экосистемам региона. По словам эколога Даны Бергстрем, большая часть живых организмов и растений в Антарктиде обитает в небольших, свободных от льда оазисах, а таящие снега обеспечивают их водой. Чрезмерное водоснабжение может принести им больше вреда, чем пользы. Кроме того, если они получат всю воду в начале сезона, то все остальное время могут страдать от ее нехватки.

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