Таяние ледников открыло в Антарктиде гранитный остров размером с Виндзорский замок

2020-02-27 18:24:10

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Ученые уже высадились на остров и дали ему имя

Таяние ледников открыло в Антарктиде ранее скрытый от глаз гранитный остров. Группа полярных исследователей из проекта Thwaites Offshore Research (THOR) заметила остров, когда их корабль проходил через залив Пайн-Айленд в Антарктиде. Об этом пишет Daily Mail.

Команда исследователей изучала ледник Туэйтс, который еще называют "ледником Судного дня" из-за его потенциального влияния на уровень мирового океана. Первым на корабле заметил остров офицер, он закричал "Я вижу камни!".  

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Ученые высадились на остров, сделали несколько фото и дали острову имя – Сиф, в честь скандинавской богини семьи и плодородия. В мифологии Сиф также является женой Тора, а исследовательский проект называется ТОР, так что выбор был очевиден.

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Сиф в своей ледяной "шапке"/Фото: Gui Bortolotto

Команда не знает, как долго таяли ледники на новом острове, но за последние несколько лет в канадской Арктике и Гренландии появились новые острова», так что ученые считают, что это "захватывающая возможность собрать воедино геологическую историю малоизученного региона Земли".

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Сиф на спутниковом снимке: крохотный квадратик в центре кадра

Сиф был виден из космоса, однако тогда он представлял из себя громадную глыбу льда.

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