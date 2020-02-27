Таяние ледников открыло в Антарктиде гранитный остров размером с Виндзорский замок

Ученые уже высадились на остров и дали ему имя

Таяние ледников открыло в Антарктиде ранее скрытый от глаз гранитный остров. Группа полярных исследователей из проекта Thwaites Offshore Research (THOR) заметила остров, когда их корабль проходил через залив Пайн-Айленд в Антарктиде. Об этом пишет Daily Mail.

Команда исследователей изучала ледник Туэйтс, который еще называют "ледником Судного дня" из-за его потенциального влияния на уровень мирового океана. Первым на корабле заметил остров офицер, он закричал "Я вижу камни!".

Ученые высадились на остров, сделали несколько фото и дали острову имя – Сиф, в честь скандинавской богини семьи и плодородия. В мифологии Сиф также является женой Тора, а исследовательский проект называется ТОР, так что выбор был очевиден.

Сиф в своей ледяной "шапке"/Фото: Gui Bortolotto

Команда не знает, как долго таяли ледники на новом острове, но за последние несколько лет в канадской Арктике и Гренландии появились новые острова», так что ученые считают, что это "захватывающая возможность собрать воедино геологическую историю малоизученного региона Земли".

Сиф на спутниковом снимке: крохотный квадратик в центре кадра

Сиф был виден из космоса, однако тогда он представлял из себя громадную глыбу льда.

Как ранее писал Фокус:

Спутник NASA показал последствия волны тепла, которая пришла в Антарктиду в этом месяце. По словам ученых, теплые деньки существенно ударили по ледникам Антарктиды. Еще 4 февраля на Игл-Айленде виден достаточно большой снежный покров. Но уже на следущем снимке, сделанном 13 февраля, виднеются ярко-синие пруды из талой воды, а также голая земля.