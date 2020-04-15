С лазером и дисплеем. Космическое агентство ESA показало новую перчатку для астронавтов

Концептуальная перчатка, представленная ESA, позволяет управлять луноходом при помощи жестов и обладает другими возможностям

Скафандр для астронавтов – не просто униформа. Это фактически персональный космический корабль, и даже такая малая часть, как перчатка может существенно расширить его функциональность. Европейское космическое агентство представило концепт перчатки, оснащенной дополнительными устройствами, способными помочь будущим астронавтам в работе. Об этом сообщает New Atlas.

Авторство концепта принадлежит французской компании Comex, специалисты которой постарались специально для ESA. Они полагают, что в перчатку можно будет встроить систему управления, которая бы позволила астронавтам управлять луноходом или марсианским дроном при помощи жестов. Также в перчатку можно встроить лазер, который поможет измерять расстояние. Наконец, в Comex хотят разместить на ней дисплей, на котором бы отображалась информация о состоянии скафандра и запасе кислорода.

Казалось бы, к чему уделять столько внимания перчатке? На самом деле это одна из сложнейших частей скафандра. Она должна быть достаточно прочной, чтобы поддерживать внутреннее давление, и при этом как можно меньше сковывать движения астронавтов. ESA, в первую очередь, хочет разработать новый материал, который соответствовал бы этим требованиям наилучшим образом.

Но и от возможности внедрения новых технологий агентство не отказывается. Ведь даже такая мелочь, как дисплей в перчатке, сможет немного облегчить жизнь астронавтам. У современных скафандров такие дисплеи размещаются на груди, а астронавты должны смотреть на них при помощи зеркальца на запястье.

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