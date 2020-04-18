Люди, дышащие загрязненным воздухом, чаще умирают от Covid-19, — WEF

Во время вспышки атипичной пневмонии в Китае ученые Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что у пациентов из районов с высоким уровнем загрязнения вероятность смерти от этой болезни в два раза выше

Карантинные ограничения приводят к очищению атмосферы от загрязняющих веществ, но этот эффект носит кратковременный характер. В долгосрочной перспективе ситуация может только ухудшится, а жители регионов с более загрязненным воздухом могут быть более восприимчивыми к коронавирусной инфекции. Об этом пишут в статье для Всемирного экономического форума (World economic forum) основатель Фонда по уходу за легкими в Индии Арвинд Кумар, директор "Фонда чистого воздуха" Джейн Берстон и директор программы "Здравоохранение без вреда" Джош Карлинер.

Авторы подчеркивают "смертельную связь" загрязнения воздуза и COVID-19 . Люди, живущие в городах с высоким уровнем загрязнения, более подвержены риску поражения дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма, и, следовательно, более уязвимы для коронавируса.

Пока еще нет масштабных научных исследований о связи распространения COVID-19 и уровня загрязнения воздуха, однако во время вспышки атипичной пневмонии в Китае ученые Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что у пациентов из районов с высоким уровнем загрязнения вероятность смерти от этой болезни в два раза выше.

Такого же мнения придерживается директор Центра по климату, здоровью и глобальной окружающей среде в Школе общественного здравоохранения Гарвардского университета Аарон Бернштейн.

"У нас есть много исследований, которые показывают, что загрязнение воздуха, особенно загрязнение воздуха твердыми частицами, увеличивает риск заражения людей бактериальными и вирусными патогенами, вызывающими пневмонию, и что люди, которые подвергаются большему загрязнению воздуха, заболевают, когда они подвергаются воздействию этих видов патогенов", - говорит он.

В докладе, Итальянского общество медицины окружающей среды, говорится, что "быстрое увеличение уровня заражения, которое затронуло некоторые районы Северной Италии, может быть связано с загрязнением атмосферными частицами, действующим в качестве носителя и усилителя".

Также меры по поддержанию экономики на фоне карантина из-за коронавируса могут в дальнейшем оказать негативное влияние на окружающую среду. Во время пика эпидемий во многих странах было зафиксировано резкое снижение уровня загрязнения воздуха.

В то же время несколько правительства под прикрытием пандемии ослабляют экологические стандарты, чтобы облегчить работу промышленности. Так, в США Агентство по охране окружающей среды (EPA) ускоряет ослабление регулирования по мере распространения пандемии. В Южной Африке стандарты загрязнения воздуха были значительно смягчены на время карантина.

Но есть и другие примеры. Например, в Боготе, столице Колумбии, перед лицом "тройной угрозы" низкого качества воздуха, сезонных респираторных заболеваний и пандемии, мэр Клаудия Лопес открыла 76 километров новых велосипедных дорожек, чтобы уменьшить скученность на общественном транспорте и помочь предотвратить распространение коронавирус одновременно улучшая качество воздуха и здоровье людей.

"Поскольку мировые лидеры реагируют на коронавирус, у них есть шанс наметить другой курс и сделать серьезное вмешательство для здоровой планеты и здоровых людей. Имея триллионы долларов инвестиций для стимулирования экомики в ближайшем будущем, у них есть прекрасная возможность направить значительную часть этих средств на быстрый переход к экономике возобновляемых источников энергии. Переход на чистую, возобновляемую энергию и транспорт серьезно уменьшит загрязнение воздуха, выбросы парниковых газов и последствия будущих пандемий", - говорится в статье.

Как ранее сообщал Фокус:

Над Киевом третиий день подряд продолжает сохраняться аномально сильный смог. По состоянию на утро 18 апреля, в столице был самый грязный воздух в мире.