Проглотил тонну криля за раз: ученые сняли с дрона, как кормится синий кит

Уникальное зрелище удалось запечатлеть у берегов Новой Зеландии

Ученым из Орегонского университета удалось снять уникальное видео с дрона. Они зафиксировали, как синий кит одним махом проглотил целый косяк криля. Об этом пишет PeerJ.

Исследователи изучали популяции голубых китов, плавающих возле Новой Зеландии. И обнаружили, что для охоты китам не обязательно опускаться на глубину. Они, напротив, держаться на поверхности чтобы сэкономить энергию.

Видео кормежки синего кита, самого большого млекопитающего в мире, удалось снять с дрона.

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Ученые зафиксировали, как кит подплывает к косяку криля, открывает рот и одним движением заглатывает его целиком.

"Люди думают о том, что киты вынуждены глубоко нырять, чтобы добраться до добычи. Но если они смогут найти корм на мелководье, то начинают экономить энергию", - сказал автор исследования, доктор Ли Торрес в Университете штата Орегон.

Ранее ученые выяснили, что кит тратит около 770 ккал на один бросок на криль. Но за один «глоток» добычи кит получает энергию в среднем в 240 раз больше, чем тратит на его добычу. Так что эффективность питания огромного голубого кита выше, чем у всех прочих морских организмов. Но биологи подчеркивают, что такая эффективность может быть достигнута лишь при высокой плотности криля.

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