Убивает коронавирус. Ученые изобрели антивирусное покрытие, работающее в течение 90 дней

Покрытие содержит миллионы нанокапсул с дезинфицирующими средствами

В Гонконгском университете науки и технологии (HKUST) разработали антивирусное покрытие, которые обеспечивает "значительную" защиту от бактерий и вирусов, например, таких как коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

По словам исследователей, разработка покрытия под названием MAP-1 заняла 10 лет. Покрытие можно распылять на поверхности, которые часто используются большим количеством людей, например, кнопки лифта.

"Этих мест часто касаются и они служат очень эффективной средой для передачи болезней", – говорит один из главных исследователей, помощник профессора Джозеф Кван.

Он отметил, что покрытие, образующееся после распыления, содержит миллионы нанокапсул с дезинфицирующими средствами. Они эффективно уничтожают бактерии, вирусы и споры даже после высыхания покрытия.

Кван рассказал, что в отличие от обычных методов дезинфекции, таких как хлорка и спирт, действие MAP-1 усиливается термочувствительными полимерами. Они касулируют и выделяют дезинфицирующие средства при контакте с человеком.

Исследователи также утверждают, что их разработка нетоксична и безопасна для кожи, а также окружающей среды.

После успешных клинических испытаний покрытия, проведенных в гонконгской больнице и доме престарелых, разработка стала доступна для коммерческих закупок. Также покрытие было одобрено для массового использования в феврале и должно появиться в магазинах Гонконга в следующем месяце.

При поддержке благотворительной организации покрытие было распылено вокруг домов более тысячи семей с низким уровнем доходов. Также покрытие уже распыляется в торговых центрах, школах и на спортивных площадках города.

Распыление покрытия в школах обходится от 2,6 тыс. долларов США, в зависимости от масштабов зоны распыления. Компания также собирается предоставить версии для домашнего использования объемом от 50 до 200 мл по цене от 9 до 32 долларов США.

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