Ученые выяснили, почему Северный магнитный полюс Земли "уплывает" в сторону России

За последние годы магнитный полюс планеты сместился от Канады в сторону Сибири

Европейские ученые разобрались, почему Северный магнитный полюс Земли дрейфует последние годы. Об этом сообщает ВВС.

По словам исследователей, за последние годы магнитный полюс планеты сместился от Канады в сторону Сибири. Такая аномалия потребовала более частых обновлений навигационных систем, включая и те, что установлены в современных смартфонах.

Команда из Университета Лидса считает, что такое поведение магнитного полюса объясняется соперничеством двух магнитных пятен на краю внешнего ядра Земли. Изменения в потоке расплавленного материала во внутренней части планеты изменили силу вышеуказанных областей отрицательного магнитного потока.

"Такие изменения в структуре потока ослабили участок под Канадой и немного увеличили мощность участка под Сибирью. Именно поэтому Северный магнитный полюс покинул свое историческое положение над канадской Арктикой, так как северная Россия выигрывает "перетягивание каната", – говорит доктор Фил Ливермор.

По словам ученых, Земля имеет три полюса. Географический полюс – точка, в которой ось вращения Земли пересекается с поверхностью Земли. Южный магнитный полюс – условная точка на земной поверхности, в которой магнитное поле Земли направлено строго вертикально вверх. И Северный магнитный полюс – условная точка в южной полярной области земной поверхности, в которой магнитное поле Земли направлено строго вниз.

Именно этот третий полюс и начал смещаться.

Последнее моделирование команды показывает, что полюс будет продолжать двигаться в направлении России, но со временем его движение замедлится. Максимальная скорость движения полюса составляет 50-60 км в год.

"Будет ли это повторяться в будущем или нет, остается только догадываться", – говорят ученые.

Стоит подчеркнуть, что смещение полюса заставило Национальный центр геофизических данных США и Британскую геологическую службу раньше времени обновить Всемирную магнитную модель. Она отображает магнитное поле Земли по всему земному шару. Модель помогает функционировать всем навигационным устройствам, включая смартфоны, для исправления любых локальных ошибок компаса.

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