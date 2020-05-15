Такое решение было принято после известия о том, что в нью-йоркском зоопарке несколько тигров и львов заразились коронавирусом

Китайский центр разведения панд в провинции Чэнду проверил всех своих питомцев на коронавирус. Смотрители очень нервничали, узнав, что тигры и львы из зоопарка в Бронксе подхватили инфекцию, и решили действовать на упреждение. До того, как у медведей могли появиться симптомы. Об этом пишет Daily Mail.

Чжан Чжихэ, директор центра, отметил, что все панды были протестированы и все анализы дали негативный результат. Но опасения были вполне оправданы.

"Панды страдают от многих болезней, которые могут подхватить как люди, так и животные", - отметил Чжан. Сейчас центр разведения закрыт для посещения, а всех работников тщательно тестируют, прежде, чем допустить к животным.

Также в центре снимали видео, чтобы ободрить пациентов с коронавирусом. И организовали трансляцию из вольеров с пандами.

"Мы знаем, что панды обладают терапевтической силой. Мы надеемся, что их симпатичная внешность ободрит пациентов", - отметил Чжан. И рассказал, что после того, как в центре узнали, что одна из пациенток в Ухане, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса, больше всего на свете хочет съездить в Чэнду к пандам после окончания карантина, то работники специально снимали забавные моменты с медведями и смонтировали для больной целый документальный фильм.

Фото: Chengdu Research Base of Giant Panda

В ближайшее время поголовье панд в Чэнду увеличится. Из Канады на три года раньше вернуться две панды, потому что у зоопарка возникли проблемы с поставкой свежего бамбука – основной пищи этих животных. Эр Шун и Да Мао прожили в зоопарке Торонто пять лет и стали местными знаменитостями.

Сейчас в дикой природе живут 1864 гигантских панд, еще 548 проживают в зоопарках по всему миру и в центрах размножения.

Как ранее писал Фокус:

Карантин из-за пандемии коронавируса пошел на пользу гигантским пандам из зоопарка Гонконга. Парк был закрыт с конца января, медведям перестали досаждать посетители и они, наконец, обратили внимание друг на друга. Самец панды по имени Ле Ле и самка Ин Ин были соседями больше десяти лет, но пару им создать никак не удавалось. В зоопарке признаются, что уже отчаялись.