В США перенесли запуск секретного орбитального самолета Boeing X-37

Старту миссии помешала плохая погода

В США отложили запуск орбитального самолета Boeing X-37, чьи миссии являются полностью засекреченными, на борту беспилотного космического корабля испытывают технологии будущего. Об этом сообщает Live Science.

Запуск самолета должен был произойти вчера, 16 мая, но был отложен как минимум на 24 часа из-за слишком плохой погоды. Ракета Atlas V должна была запустить X-37B с площадки на станции ВВС мыс Канаверал во Флориде. Но сильный ветер, густые облака и дождь сделали старт невозможным.

"Проклятая погода. Увидимся завтра. Нужно, чтобы все сосредоточились на спокойных, ясных мыслях еще больше", – написал директора предприятия United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно в Twitter.

Следующая попытка запуска Boeing X-37 произойдет сегодня, 17 мая, в 13:14 по Гринвичу. По данным ВВС США, сегодня прогнозируется около 80% вероятности хорошей погоды.

Самолет Boeing X-37 предназначен для функционирования на высотах 200—750 км, способен быстро менять орбиты, маневрировать. Предполагается возможность выполнять разведывательные задачи, доставлять небольшие грузы в космос. Аппарат выполняет секретные задачи для военных США, каждая из которых может длиться месяцы, а иногда и годы.

Как ранее сообщал Фокус: