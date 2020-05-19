Секретный самолет X-37B испытает передачу солнечной энергии из космоса на Землю

Эксперимент может стать началом создания солнечной электростанции на орбите планеты

Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вышел на орбиту, где среди прочего проведет эксперимент по излучению солнечной энергии из космоса на Землю. Об этом сообщает New Atlas.

Так, научно-исследовательская лаборатория ВМС США (NRL) создала модуль фотоэлектрической радиочастотной антенны (PRAM). Он был создан для того, чтобы увидеть, как базовая технология работает в реальных условиях космоса.

Солнечные батареи широко используются для различных космических технологий. Но PRAM предназначен для гораздо более амбициозного применения технологии, чем просто питание космического корабля или приборов.

Использование солнечных батарей на Земле имеет ряд недостатков. Помимо проблем с ночным временем суток, плохой погоды и изменения угла солнечного света, существует также фундаментальная проблема, связанная с атмосферой. Когда солнечный свет проходит через атмосферу Земли, он сильно фильтруется, особенно в синей части видимого спектра.

Поэтому в идеале солнечная электростанция должна располагаться на орбите. Там свет не фильтруется, поступает 24 часа в сутки и может находиться под постоянным углом. Единственным ограничением является размер самого массива. Также протянуть удлинитель от аппарата на орбите к Земле не представляет возможным.

Альтернатива заключается в том, что превратить энергию, накопленную солнечным массивом, в микроволны и направить их в коллектор на поверхности Земли. На планете энергия будет преобразовываться в электричество.

"Насколько нам известно, этот эксперимент является первым испытанием на орбите оборудования, разработанного специально для спутников солнечной энергии, которые могут –сыграть революционную роль в нашем будущем", – говорит главный исследователь PRAM Пол Джаффе.

Устройство PRAM состоит из 30-сантиметрового квадратного модуля с солнечной панелью и передатчика микроволновой энергии. Микроволны решили использовать потому, что энергия должна хорошо передаваться сквозь атмосферу Земли. Например, для Луны могут применяться лазеры, так как спутник не имеет собственной атмосферы.

По словам NRL, целью эксперимента является изучение процесса преобразования энергии, тепловых характеристик и общей эффективности технологии.

Основываясь на результатах эксперимента, следующим шагом будет создания полнофункциональной системы-прототипа, которая будет установлена на космическом корабле, чтобы фактически направлять энергию обратно на Землю. На то, чтобы превратить идею в масштабный коммерческий источник энергии могут уйти десятилетия. Но в NRL говорят, что технология может использовать в ближайшем будущем для передачи энергии в отдаленные регионы, например, военный базы, а также в зоны бедствий.

Большинство миссий орбитального самолета США являются засекреченными, известно, что с помощью аппарата американские военные испытывают технологии будущего. Самолет Boeing X-37 предназначен для функционирования на высотах 200—750 км, способен быстро менять орбиты, маневрировать. Предполагается возможность выполнять разведывательные задачи, доставлять небольшие грузы в космос. Аппарат выполняет секретные задачи для военных США, каждая из которых может длиться месяцы, а иногда и годы.

В этот раз, помимо секретных задач, миссия X-37B проведет два эксперимента для NASA. Агентство хочет изучить влияние радиационного и других космических воздействий на различные материалы и семена. Второй эксперимент касается вышеупомянутой технологии по передаче солнечной энергии на Землю.

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