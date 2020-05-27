Миссия NASA должна доставить на космическую станцию двух американских астронавтов

В среду, 27 мая, состоится первый пилотируемый запуск корабля SpaceX Crew Dragon на МКС, который произойдет в рамках миссии NASA. Об этом сообщает Space.com.

Поскольку запуск корабля будет проводиться без зрителей из-за пандемии коронавируса, NASA предоставит большое количество онлайн-площадок для наблюдений.

Миссия под названием Demo-2 отправит астронавтов NASA Роберт Бенкена и Дагласа Херли на орбиту на борту корабля Crew Dragon. Корабль будет запущен на ракете Falcon 9. Старт назначен на 4:33 вечера (23:33 по Киеву) из космического центра NASA имени Кеннеди на мысе Канаверал.

Трансляция запуска от NASA TV начнется в 19:00 по Киеву. Космическое агентство сперва покажет Crew Dragon и его ракету Falcon 9 на площадке 39A космического центра NASA.

Основная трансляция начнется в 19:15 по Киеву, когда NASA начнет непрерывное слежение за Crew Dragon до его прибытия на Международную космическую станцию в четверг, 28 мая. Стыковка космического корабля с МКС произойдет в 18:39 по Киеву в четверг.

Все желающие смогут просмотреть трансляцию на веб-сайте NASA, а также на страницах агентства на YouTube и Twitter, а также на сайте NASA Live, онлайн-телеканале NASA и в Facebook.

В это же время, компания SpaceX не объявляла о специальной трансляции запуска. Но несмотря на это, SpaceX регулярно транслирует собственные запуски, а также аудиозапись из центра управления полетами.

Трансляции от SpaceX обычно ведутся на YouTube и начинаются примерно за час до запуска.

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