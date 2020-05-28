Британские мошенники продают дешевые USB-флешки под видом оберегов от 5G

Устройство под названием "5GBioShield" продается по цене от 343 до 405 долларов

Мошенники начали продавать якобы USB-ключи за 350 долларов в качестве защиты от 5G. Об этом сообщает The Verge.

Устройство под названием "5GBioShield" недавно поступило в продажу в Великобритании по цене от 343 до 405 долларов. "Изобретение" якобы использует "технологию квантового голографического катализатора" для защиты домов от 5G. Но USB-ключ оказался подделкой и представляет из себя обычную USB-флешку за 6 долларов с 128 МБ памяти.

Несмотря на это, сторонники заговора с 5G активно продвигают подделку. 5GBioShield был рекомендован членом Консультативного комитета 5G городского совета Гластонбери. В городе призывают провести расследование работы 5G из-за опасений о безопасности жителей. Именно эти опасения породили теорию заговора о том, что коронавирус связан с 5G, некоторые даже жгли вышки 5G в Великобритании.

Устройство же порекомендовал член Консультативного комитета 5G Гластонбери Тони Холл в недавнем отчете совета Гластонбери. Он написал, что "мы используем это устройство и считаем его полезным". В том же докладе Холл утверждает, что "стаи птиц падают с неба мертвыми, когда включен 5G", а также "у людей появляется кровотечение из носа и увеличивается число самоубийств". В отчете содержатся и ссылки, которые связывают распространение коронавируса с 5G.

Нет никаких научных доказательств того, что 5G вреден для птиц или людей. Но Холл выступает против развертывания 5G в Гластонбери.

Для проверки работы USB-ключа от 5G охранная фирма приобрела устройство за 350 долларов. Разобрав устройство на запчасти, исследователи обнаружили лишь 128-мегабайтную флешку, которая представляет из себя обычный USB-флеш-накопитель, сделанный в Китае и "усовершенствованный" дополнительной наклейкой.

"Мы пока не можем сказать, что эта наклейка не имеет дополнительных функций неиспользуемых нигде в мире, но думаем, что вы можете решить это самостоятельно", – говорит исследователь USB-ключа Фил Эвел.

На запрос ВВС, владельцы веб-сайта, распространяющего устройство, продолжили утверждать, что их USB-ключ действительно защищает от 5G.

"У нас есть большое количество технической информации, подкрепленной большим количеством предыдущих исследований. Что касается анализа затрат, проведенного в вашем исследовании, я считаю, что отсутствие углубленной информации не позволяет вам сделать точный расчет производственных затрат, а также стоимости прав на интеллектуальную собственность", – заявила представительница компании Анна Гроховальская.

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