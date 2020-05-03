Коронавирус, 5G и рептилоиды. YouTube удалил аккаунт конспиролога, не верящего в COVID-19
2020-05-03 15:52:00
Бывшего британского футболиста обвинили в распространении опасных теорий заговора о коронавирусе
Видеосервис YouTube удалил учетную запись бывшего британского футболиста и конспиролога Дэвида Айка, который распространял теории заговора, связанные с коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.
"У YouTube есть четкие правила, которые запрещают любой контент, оспаривающий существование и передачу COVID-19. В связи с постоянным нарушением этих правил мы прекратили доступ к каналу Дэвида Айка на YouTube", – сообщили представители видеосервиса.
Подробности опубликованной теории заговора не раскрываются, но отмечается, что видео содержало неоднозначные заявления о вирусе, включая распространенный фейк о взаимосвязи коронавируса и 5G.
Также известно, что на своей странице в соцсети Айк разместил видео, где ставит под сомнение существование вируса. Он говорит, что карантин – это способ оставить людей без средств к существованию и сделать их зависимыми от государства.
После подобных видео, Facebook удалил страницу конспиролога в пятницу, 1 мая, "за неоднократное нарушение нашей политики в отношении вредной дезинформации".
В ответ Айк назвал соцсеть "фашистской" и выставил в Twitter фотографию Марка Цукерберга с подписью: "Маленький мальчик на побегушках у глобальной тирании".
Блокировку аккаунтов поддержал Центр противодействия цифровой ненависти (CCDH), который утверждает, что теории заговора Айка о COVID-19 были просмотрены более 30 млн раз.
"Пришло время для Instagram и Twitter последовать примеру Facebook и YouTube, приняв меры по удалению аккаунтов Айка и его контента со своих платформ", – сообщили в CCDH.
Стоит подчеркнуть, что бывший футболист с 1990 года посвятил себя исследованию того, "что и кто на самом деле управляет миром". Он написал два десятка книг, в которых излагает свои конспирологические теории заговора, включая инопланетян-рептилоидов, якобы тайно управляющих человечеством при помощи Луны и колец Сатурна, используемых в качестве трансляторов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Дипломаты Евросоюза перечислили российские фейки о коронавирусе. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл считает, что на фоне распространения коронавируса идет борьба политических систем.
- А Трамп назвал фейком доклад американской разведки о коронавирусе. Американский президент обвинил СМИ в распространении ложной информации после публикации материалов о том, что разведка США якобы еще в ноябре предупреждала его о вспышке коронавируса в Китае.