Коронавирус, 5G и рептилоиды. YouTube удалил аккаунт конспиролога, не верящего в COVID-19

Бывшего британского футболиста обвинили в распространении опасных теорий заговора о коронавирусе

Видеосервис YouTube удалил учетную запись бывшего британского футболиста и конспиролога Дэвида Айка, который распространял теории заговора, связанные с коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.

"У YouTube есть четкие правила, которые запрещают любой контент, оспаривающий существование и передачу COVID-19. В связи с постоянным нарушением этих правил мы прекратили доступ к каналу Дэвида Айка на YouTube", – сообщили представители видеосервиса.

Подробности опубликованной теории заговора не раскрываются, но отмечается, что видео содержало неоднозначные заявления о вирусе, включая распространенный фейк о взаимосвязи коронавируса и 5G.

Также известно, что на своей странице в соцсети Айк разместил видео, где ставит под сомнение существование вируса. Он говорит, что карантин – это способ оставить людей без средств к существованию и сделать их зависимыми от государства.

После подобных видео, Facebook удалил страницу конспиролога в пятницу, 1 мая, "за неоднократное нарушение нашей политики в отношении вредной дезинформации".

В ответ Айк назвал соцсеть "фашистской" и выставил в Twitter фотографию Марка Цукерберга с подписью: "Маленький мальчик на побегушках у глобальной тирании".

Блокировку аккаунтов поддержал Центр противодействия цифровой ненависти (CCDH), который утверждает, что теории заговора Айка о COVID-19 были просмотрены более 30 млн раз.

"Пришло время для Instagram и Twitter последовать примеру Facebook и YouTube, приняв меры по удалению аккаунтов Айка и его контента со своих платформ", – сообщили в CCDH.

Стоит подчеркнуть, что бывший футболист с 1990 года посвятил себя исследованию того, "что и кто на самом деле управляет миром". Он написал два десятка книг, в которых излагает свои конспирологические теории заговора, включая инопланетян-рептилоидов, якобы тайно управляющих человечеством при помощи Луны и колец Сатурна, используемых в качестве трансляторов.

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