Миссия Тома Круза снять боевик на МКС может стать невыполнимой

Космический турист рассказал, как сложно снимать боевики в условиях микрогравитации

Агентство NASA и компания SpaceX подтвердили, что будут сотрудничать с актером Томом Крузом, который хочет снять боевик на МКС, но его миссия может оказаться невыполнимой. Об этом сообщает Cnet.

По словам космического туриста и разработчика видеоигр Ричарда Гэрриота, который в 2008 году снял на МКС короткометражный фильм "Апогей страха", съемки на космической станции – сложный процесс. Гэрриот заплатил за билет на корабль Союз 30 млн долларов и смог снять на борту МКС 5-минутный ролик. Он говорит, что стрельба в космосе намного сложнее и медленнее, чем кажется.

"Если вы думаете о фильме, предварительная подготовка действительно важна. Вы планируете каждый выстрел, поэтому, когда на месте у вас есть большая команда, вы можете проводить съемки достаточно эффективно. Но в космосе дела обстоят намного хуже. Не только потому, что каждая минута экипажа стоит дороже, но и потому, что каждый выстрел гораздо сложнее сделать", – говорит Гэрриот.

Еще на Земле разработчик сделал список каждого кадра и определил, какие помощники-космонавты ему понадобятся. Он разметил диалоги и даже включил переводы для российских космонавтов на борту МКС.

Но несмотря на такую подготовку, съемки все равно оказались сложной задачей. По словам Гэрриота, было очень трудно построить движения, реквизиты витали в воздухе, а работа со звуком обернулась кошмаром. Дело в том, что вентиляторы на МКС, которые поставляют воздух, создают громкий шум.

"На МКС, если вы попытаетесь оттолкнуться от пола, чтобы добраться до противоположного края, вы можете сильно удариться головой о другую сторону", – говорит Гэрриот.

Также он рассказал и о других особенностях работы на МКС.

"Все на космической станции, как правило, крепится к стенам с помощью липучек. Поэтому, если вы двигаетесь по космической станции, и ваши ноги, как у всех новичков, расставлены в стороны, то вы задеваете все на своем пути. Когда вы добираетесь до другого конца за вами появляется облако мусора", – отмечает разработчик.

Когда Гэрриот приспособился к жизни в условиях микрогравитации, то быстро понял, что пространство на МКС не место для быстрого передвижения. Он советует снимать блокбастер на станции, который будет больше похож на фильм "Космическая одиссея 2001 года", чем на "Армагеддон".

"Все в космосе, в настоящем космосе – это не быстрый боевик, а медленный и обдуманный", – предупреждает Гэрриот.

"Реальность съемок в космосе может означать, что либо они решат снимать большую часть боевых сцен на Земле, где это будет проще, либо им придется скорректировать то, что они подразумевают под боевиком", – подытожил разработчик.

Как ранее сообщал Фокус:

В мае СМИ сообщали, что Илон Маск и Том Круз собираются снять фильм в космосе. А лента может быть снята на борту космического корабля SpaceX.

Позже NASA официально подтвердило, что Том Круз снимет боевик в космосе на борту МКС. Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что агентство будет радо поработать с актером.