В Швеции появилась первая деревянная ветровая турбина

Модульная ветровая турбина из дерева намного дешевле в производстве и транспортировке

В Швеции была установлена первая в стране деревянная ветровая турбина. Об этом сообщает New Atlas.

Разработчики деревянной ветровая турбины надеются, что их изобретение станет предвестником более дешевых и экологически чистых решений для возобновляемых источников энергии в северных странах. Ветровая деревянная установка, аналог которой также появился в Германии, является разработкой компании Modvion.

Компания стремится устранить недостатки типичных ветрогенераторы установок. Обычно ветровые турбины устанавливаются на массивные основания, что делает их не только дорогими в производстве, но и в транспортировке.

Вместо этого, Modvio работает над модульной версией, которая также может быть изготовлена из более дешевых и экологически чистых материалов. Деревянные ветровые башни компании рассчитаны на высоту более 120 м при более низких затратах благодаря модульному подходу. Он позволяет перевозить секции по дорогам общего пользования без каких-либо проблем. Такие ветровые турбины также считаются углеродно-нейтральными с самого момента производства.

30-метровая экспериментальная башня была построена совместно с компанией Moelven, специализирующейся на строительстве деревянных конструкций. Затем деревянные секции турбины были перевезены на расстояние в 200 км, на остров Бьёркё.

"Это крупный прорыв, который прокладывает путь для следующего поколения ветровых турбин. Ламинированная древесина прочнее стали при том же весе, и благодаря встроенным модулям ветровые турбины могут быть выше. Используя древесину, мы также сокращаем выбросы углекислого газа при производстве", – говорит генеральный директор Modvion AB Отто Лундман.

Если проект Modvion окажется успешным, то в 2022 году компания планирует запустить продажи деревянных турбин.

"Ожидается, что ветроэнергетика станет крупнейшим источником электроэнергии в ЕС уже в 2027 году. Благодаря деревянным ветровым башням мы получим еще больше климатически умных возобновляемых источников электроэнергии, чтобы противостоять климатическому кризису", – говорит директор Шведского центра ветроэнергетических технологий и доцент по производству возобновляемой энергии Ола Карлсон.

Как ранее сообщал Фокус:

В США энергия ветра впервые стала дешевле природного газа. Пиковые цена на ветроэнергетику в США были в 2009 году (до 70 долларов за мегаватт-час), а затем начали неуклонно снижаться.

А в Норвегии летающие ветряки будут добывать электроэнергию. Ветряки будут парить на высоте 305 метров.