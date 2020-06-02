Ученые нашли место на Земле с самым чистым воздухом

Отдаленный уголок на планете почти не был затронут последствиями человеческой деятельности

Ученые из Государственного университета Колорадо нашли область атмосферы на Земле, которая не была затронута деятельностью человека. Об этом сообщает Phys.org.

Исследование возглавила профессор Соня Крейденвейс, в ходе которого выяснилось, что самый чистый воздух на Земле можно найти в Южном океане к югу от 40 градусов южной широты. Группа ученых обнаружила, что планетарный пограничный слой (нижний слой газовой оболочки планеты, – ред.), который питает облака над Южным океаном, является абсолютно чистым. Там не было найдено аэрозолей, образующихся в результате антропогенной деятельности и переносимых ветром на огромные расстояния.

По словам ученых, погода и климат – сложные процессы, которые связывают воедино каждую часть мира, и поэтому так сложно найти уголок на Земле, не затронутый людьми. Крейденвейс с командой предположили, что воздух над отдаленным Южным океаном, окружающим Антарктиду, будет меньше всего подвержен воздействию людей и пыли с континентов.

"Мы использовали бактерии, находящиеся в воздухе над Южным океаном, в качестве диагностического инструмента для определения ключевых свойств нижней атмосферы. Антарктида, по-видимому, изолирована от распространения на юг микроорганизмов и осаждения питательных веществ с южных континентов. В целом это означает, что Южный океан является одним из очень немногих мест, которые были минимально затронуты антропогенной деятельностью", – говорит соавтор исследования Томас Хилл.

Образцы были собраны во время полевых исследований, судно с учеными прошло на юг от Тасмании до кромки льда Антарктики. Пробы воздуха были взяты в морском пограничном слое, который имеет непосредственный контакт с океаном.

При помощи секвенирования ДНК, выяснилось, что микроорганизмы в образцах воздуха были местными, попавшими туда из окружающего океана.

По словам Хилла, воздух над Южным океаном был настолько чистым, что исследователям не хватало ДНК для работы.

"На каждом этапе образцы рассматривались как драгоценные предметы, проявляя исключительную осторожность для предотвращения загрязнения бактериальной ДНК в лаборатории", – подытожил исследователь.

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