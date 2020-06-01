Женские яйцеклетки предпочитают сперматозоиды "совместимых" мужчин, — ученые

Исследование Стокгольмского Университета и Фонда доверия Национальной службы здравоохранения в Англии при Манчестерском университете показало, что разные женские яйцеклетки привлекают разные мужские сперматозоиды, и не обязательно те, что принадлежат их партнерам. Об этом сообщает Phys.org .

Ученые пришли к выводу, что выбор партнера продолжается даже после секса, так как яйцеклетки могут "выбирать" сперму.

"Человеческие яйцеклетки выделяют химические вещества, называемых хемоаттрактантами, которые привлекают сперму к неоплодотворенным яйцеклеткам. Мы хотели узнать, используют ли яйцеклетки эти химические сигналы для того, чтобы выбирать, какую сперму привлекать", – говорит доцент Стокгольмского университета Джон Фитцпатрик.

Исследователи изучили, как сперма реагирует на фолликулярную жидкость, которая окружает яйцеклетки и содержит хемоаттрактанты. Ученые намеревались выяснить, привлекают ли фолликулярные жидкости от разных женщин спермамохоиды от одних мужчин, больше чем от других.

"Фолликулярная жидкость от одной женщины лучше привлекала сперму от одного мужчины, в то время как жидкость от другой женщины была лучше для спермы другого мужчины. Это демонстрирует, что взаимодействие между яйцеклетками и спермой зависит от определенных особенностей вовлеченных мужчин и женщин", – отмечает Фитцпатрик.

Выбор яйцеклетки не всегда соответствует выбору своей хозяйки. Таким образом, возможны ситуации, когда женщина с меньшей вероятностью может забеременеть от своего партнера, чем от другого мужчины.

По словам Фитцпатрика, у сперматозоидов есть только одна задача – оплодотворить яйцеклетки, поэтому для них нет смысла быть разборчивыми. Яйцеклетки же могут извлечь пользу, выбрав высококачественную или генетически совместимую сперму.

"Идея о том, что яйцеклетки выбирают сперматозоиды, действительно нова для фертильности человека. Исследование взаимодействия яйцеклеток и сперматозоидов будет способствовать лечению бесплодия и в конечном итоге, может помочь нам понять некоторые из "необъяснимых" в настоящее время причин бесплодия", – заявил профессор и старший автор исследования Дэниел Брисон.

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