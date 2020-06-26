Слияние черных дыр сияет в триллионы раз ярче Солнца, – ученые

Ученые предполагали, что столкновение черных дыр происходит без единого проблеска света, учитывая, что сами объекты поглощают свет. Но теперь астрономы считают, что впервые смогли увидеть слияние, сопровождавшееся светом в триллионы раз ярче Солнца

Вспышка была связана с ранее известным слиянием двух черных дыр, обнаруженном в прошлом году обсерваторией гравитационных волн LIGO. Последние наблюдения за событием показали, что если столкновение черных дыр происходит в аккреционном диске еще более гигантской черной дыры, то окружающие их газ и пыль ярко освещаются. Об этом сообщает The Guardian.

"Эта сверхмассивная черная дыра бурлила много лет до произошедшей вспышки. Мы пришли к выводу, что эта вспышка является результатом слияния черной дыры", – говорит профессор астрономии в Калифорнийском технологическом институте и ведущий автор работы Мэтью Грэм.

Соавтор исследования из Городского университета Нью-Йорка Саавик Форд заявила, что команда уверена в своих вывода на 99,9%.

Наблюдения начались после того, как Форд и ее коллега Барри МакКернан вывели теорию о том, что слияния черных дыр будут видны вопреки ожиданиям, если они будут происходить на фоне аккреционного диска третьей сверхмассивной черной дыры.

Ученые просмотрели данные от сверхмощного телескопа ZTF, предназначенного для наблюдений за яркими событиями в космосе. Команда искала любые вспышки, которые совпали бы по расположению и времени с известными столкновениями, обнаруженными LIGO. Исследователи нашли слияние S190521g, которое было зафиксировано в мае прошлого года.

Слияние произошло в окрестностях далекой сверхмассивной черной дыры под названием J1249 + 3449, диаметр которой эквивалентен орбите Земли вокруг Солнца. Пара меньших черных дыр находилась на внешних участках аккреционного диска.

По словам ученых, если они смогут связать зафиксированную вспышку света со слиянием черных дыр, то это решит одну из проблем астрономии. Пока исследователи не могут объяснить, почему в космосе обнаруживается гораздо больше сверхмассивных черных дыр, чем должно быть.

Дело в том, что черные дыры образуются из разрушенных древних звезд. Когда черные дыры сливаются, они увеличиваются в размерах. Но некоторые объекты настолько велики, что теоретически им потребовалось бы больше времени, чем возраст вселенной, чтобы достигнуть таких размеров.

Потенциальное объяснение заключается в том, что если группы черных дыр объединяются в аккреционных дисках, то множественные раунды их слияний становятся гораздо более вероятными.

"Если есть место, где черные дыры находятся совсем рядом, то вы сможете их эффективной объединить. Газ – это клей, который удерживает их вместе", – подытожили в исследовании.

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