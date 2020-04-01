Космический телескоп Hubble засек пропавшее звено в эволюции черных дыр

Ученые давно пытались обнаружить черные дыры средней массы, и, похоже, наконец нашли

Астрономы оказались на пороге серьезного открытия. Космический телескоп Hubble засек лучшего из известных на сегодняшний день кандидатов в черные дыры средней массы. Ученые давно ведут охоту за такими объектами, но до сих пор обнаружить их не удавалось. Если открытие, сделанное при помощи Hubble, подтвердится, это будет значить окончание долгих поисков. Об этом сообщает NASA.

На этом снимке космического телескопа Hubble черная дыра средней массы обведена белым кругом – NASA

Ученые знакомы с черными дырами звездной массы, которые образуются после гибели звезд, а также со сверхмассивными черными дырами, которые располагаются в центрах крупных галактик. Объекты средней массы крупнее первых, но меньше вторых. Однако такие пока исследователям не попадались. Это своего рода потерянное звено в эволюции черных дыр.

Обнаружить такие объекты возможно только застав их за поглощением звезд. Нынешний кандидат выдал свое существование именно так. NASA отмечает, что масса найденной черной дыры в 50 000 раз больше, чем у Солнца. Она расположена в удаленном плотном звездном скоплении на окраинах другой галактики.

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