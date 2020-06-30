Запуск нового марсохода NASA перенесен в третий раз

Марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity уже упакованы и готовы к отправке на Марс, но технические проблемы снова заставляют NASA отложить запуск миссии. Об этом сообщает Cnet.

Еще на прошлой неделе NASA объявило, что во второй раз переносит запуск марсохода на Красную планеты. Изначально запуск планировался 17 июля, а затем был перенесено на 20 июля. Новая дата для запуска была установлена на 22 июля "из-за задержки обработки, возникшей во время операции по инкапсуляции космического корабля".

"Для решения проблемы загрязнения линий наземной поддержки на объекте обслуживания опасных грузов NASA (PHSF) потребовалось дополнительное время", – говорится в сообщении NASA.

Агентство также показало фотографию марсохода, упакованного на PHSF и окруженного обтекателями, которые будут защищать его во время запуска.

Фото: NASA/JPL-Caltech

Небольшая задержка не критична для миссии, так как период запуска продлится до 11 августа. Если NASA не успеет отправить марсоход до этой даты, то следующий шанс выпадет не ранее 2022 года из-за положения Земли относительно Марса.

Perseverance будет запущен с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде на ракете United Launch Alliance Atlas V.

Если миссия будет успешной, то 18 февраля 2021 года Perseverance прибудет на Красную планету, чтобы найти признаки простейшей жизни на Марсе в прошлом, запустить вертолет и собрать образцы Марса, который однажды могут быть возвращены на Землю.

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