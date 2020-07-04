Кратер Королева возник примерно четыре миллиарда лет назад. Он заполнен льдом, толщина которого в самые холодные периоды приближается к двум километрам.

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало ролик, на котором изображен 82-километровый ледяной кратер Королева на Марсе. Об этом сообщает Science Alert.

Видео скомпонированно из нескольких сотен изображений, сделанных камерой высокого разрешения орбитального аппарата Mars Express, который вращается вокруг планеты с 2003 года.

Кратер Королева расположен в северной низменности Марса, к югу от большого участка, заполненного дюнами, который окружает часть северной полярной шапки планеты (известной как Олимпия Унде). Кратер представляет собой так называемое "ледяное озеро" общей площадью 82 километра. Он возник около 4 млрд лет назад, когда на Марсе еще была вода. Сейчас кратер заполнен льдом, толщина которого в самые холодные периоды приближается к двум километрам. Свое название он получил в честь ракетостроитея Сергея Королева.

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