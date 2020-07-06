Завалило гаджетами. В 2019 году мир установил антирекорд по электронным отходам

В минувшем году человечество произвело 53,6 млн метрических тонн электронных отходов. Такой объем сопоставим с весом всех взрослых людей в Европе

В 2019 году мир установил новый рекорд по количеству электронных отходов. Согласно новому международному отчету, в прошлом году было выброшено 53,6 млн метрических тонн телефонов, компьютеров, бытовой техники и других гаджетов. Такой объем сопоставим с весом всех взрослых людей в Европе и на 21% больше, чем количество электронных отходов в 2014 году. Об этом сообщает The Verge.

В отчете говорится, что лишь 17% из общего количества таких отходов было переработано. Подавляющее количество электронного мусора было либо отправлено на свалку, сожжено, либо вовсе потеряно из виду. Авторы доклада говорят, что должны были задокументировать глобальный прогресс в освоении электронных отходов. Но вместо этого, обнаружили противоположный результат.

По словам исследователей, проблема будет только ухудшаться. Ожидается, что количество электронных отходов удвоится в 2030 году в сравнении с уровнем в 2014 году. Согласно документу, ситуация представляет опасность для людей и окружающей среды.

"Мы находимся в начале своего рода взрыва из-за возросшей электрификации, которую мы видим повсюду. Все начинается с игрушек, если вы посмотрите на подарки к Рождеству, то все идет с батарейкой или вилкой. Также это касается мобильных телефонов, телевизоров и компьютеров", – говорит один из авторов доклада и директор программы "Устойчивые циклы" Университета Организации Объединенных Наций (УООН) Рудигер Куер.

В отчете говорится, что 50 тонн ртути находится во всех электронных отходах, которые были потеряны чиновниками из виду. Большая часть таких отходов, вероятно, была выброшена в окружающую среду.

Во всем этом мусоре также было потеряно золото, медь, железо и другие полезные ископаемые стоимостью 57 млрд долларов. Использование выброшенного материала могло бы уменьшить экологический ущерб от добычи новых полезных ископаемых.

Мелкая электроника, например, видеокамеры, электронные игрушки, тостеры и электробритвы составляли большую часть электронных отходов в 2019 году (около 32%). Большое оборудование, такое как кухонная техника и копировальная техника, составила 24% от общего объема отходов. В эту группу также входят солнечные батареи, которые пока не представляют большой проблемы из-за относительной новизны проблемы.

Мелкая техника и телекоммуникационное оборудование, такое как телефоны, составило около 5 млн метрических тонн мусора.

Азия, как самый большой и густонаселенный континент, создала наибольшее количество электронных отходов в 2019 году. В Европе был самый высокий уровень отходов на душу населения, почти в три раза больше, чем в Азии. Но Европа также имела самый высокий уровень сбора и переработки отходов.

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