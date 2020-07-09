Ученые рассказали, что за странное вещество было найдено на обратной стороне Луны

Во время китайской лунной миссии, в одном из кратеров Луны, было обнаружено "темно-зеленоватое и блестящее" вещество

В прошлом году китайский луноход нашел в кратере на противоположной стороне Луны странное зеленоватое гелеобразное вещество. Только недавно ученым удалось выяснить, что именно нашел луноход. Об этом сообщает Cnet.

Команда под руководством исследователей из Китайской академии наук опубликовала свой анализ вещества в журнале Earth and Planetary Science Letters.

По словам ученых, луноход нашел камни, а точнее "расплавленную от удара брекчию". Брекчия – это камень, состоящий из фрагментов других камней и минералов, сцементированных вместе. Если ее расплавить, то порода станет похожей на стекло.

Луноход Yutu-2 обнаружил странную находку в конце 2019 года, когда изучал сторону Луны, которая не видна с Земли. Обнаруженный материал дал много работы для ученых, прежде чем они выяснили, что имеют дело с расплавленной породой.

Исследователи описали это вещество как "темно-зеленоватое и блестящее" диаметром 52 сантиметра.

"Он был сформирован путем ударной сплавки, цементирования и склеивания лунного реголита и брекчии", – говорят ученые.

Они подозревают, что вероятнее всего, порода сформировалась из-за падения метеорита.

"Стекла в лунном реголите обычно появляются из-за ударных расплавов или извержений вулканов", – говорится в заявлении.

Исследование также показало, что расплавленная порода напоминает образцы брекчии, полученные в ходе полетов NASA на Луну.

Другие исследователи выяснили, что Луна все еще сотрясается от удара, произошедшего 4,3 миллиарда лет назад. Ученые зафиксировали намеки на тектоническую активность у спутника Земли.