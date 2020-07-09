"Перегнать улитку". Маск объявил конкурс на самое быстрое рытье туннелей для Hyperloop

Инженерам и компаниям со всего мира предлагается поучаствовать в конкурсе на создание бура, который бы был более эффективным и быстрым в работе

Компания Илона Маска Boring Company решила устроить конкурс по самому быстрому рытью тоннелей. В соревновании смогут принять участие инженеры и кампании со всего мира. Об этом сообщает Cnet.

"Команды будут конкурировать за строительство 30-метрового туннеля с поперечным сечением площадью 0,2 квадратных метра", – говорится в заявлении компании.

Участники будут соревноваться между собой сразу в трех дисциплинах: скорость прокладки, точность прокладки, а также скорость полного строительства тоннеля с укладкой дорожного полотна.

Основной целью конкурса является создать туннельный бур более эффективным, экономичным и быстрым.

"Мы работаем над тем, чтобы значительно увеличить скорость работы бурильной машины (TBM). Она очень медленная. Улитка в 14 раз быстрее, чем TBM. Наша цель – победить улитку в гонке", – добавляют в компании.

Boring Company появилась после того, как Илон Маск решил провести революцию в городских и межгородских перевозках, используя технологию Hyperloop и Loop.

Hyperloop – это проект вакуумного поезда, разработанный компанией Маска. Loop – это подземная система туннелей, которая позволяет пассажирам Hyperloop избегать пробок на дорогах, передвигаясь под землей на высокой скорости.

Поскольку вышеперечисленные концепции предполагают создание большого количества туннелей, Маск создал компанию Boring Company.

Первый демонстрационный туннель был уже построен в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, Калифорния. Также совсем недавно компания копала туннели под правительственным зданием Конференц-центра Лас-Вегаса. Предполагается, что туннели в Лас-Вегасе могут открыться для пользования в следующем году.