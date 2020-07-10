"Львиный рев". Ученые увидели тревожный сигнал в супервспышке на далекой звезде

Астрономы увидели мощнейший взрыв на звезде в созвездии Льва. Такое явление зафиксировали впервые и ученые не исключают, что подобная супервспышка может произойти на Солнце

Астрономы из Японии обнаружили мощную супервспышку на звезде, размер которой примерно в 20 раз превышает Солнце. Такое явление было обнаружено впервые, но поскольку предполагается, что супервспышки возможны и на Солнце, ученые увидели в этом тревожный сигнал для Земли. Об этом сообщает Forbes.

По словам ученых, обычная солнечная вспышка – это внезапная вспышка высокой активности на звезде рядом с группой солнечных пятен. Вспышка иногда сопровождается выбросом корональной массы и сильными магнитными бурями.

Но супервспышка – это очень сильные взрывы в 10 тыс. раз превышающие энергию обычных солнечных вспышек.

"Солнечные вспышки – это внезапные взрывы, исходящие от поверхностей звезд, включая наше собственное Солнце. В редких случаях могут происходить супервспышки. Это приводит к сильным магнитным бурям, которые в случае с Солнцем могут повлиять на технологическую инфраструктуру Земли", – говорит автор исследования Косуке Намеката.

Супервспышка произошла на звезде под названием AD Leonis (также называемой Gliese 388) в созвездии Лев. Это очень близко к звезде Альгиеба, одной из самых ярких в созвездии. Звезда AD Leonis находится примерно в 16 световых годах от Земли. Она является карликовой звездой или звездой тип "М". На подобных звездах обычно происходит очень много вспышек, отмечают ученые.

Исследователи из Киотского университета и Национальной астрономической обсерватории Японии подозревали, что на звезде зафиксируют много вспышек, но не ожидали увидеть супервспышку в первую же ночь наблюдений.

"Больше информации об этих фундаментальных звездных явлениях поможет нам предсказать супервспышки и, возможно, смягчить ущерб от магнитных бурь здесь, на Земле", – говорит руководитель исследования Казунари Шибата.

Ученые подчеркивают, что многие звезды типа "М" могут периодически порождать огромные вспышки, которые сметают атмосферу планет. И этот факт практически исключает существование жизни на любых орбитальных планетах.

Если же супервспышки на таких звездах окажутся распространенным явлением, то риск для жизни на экзопланетах удваивается.

"Мы сможем понимать, как эти выбросы могут влиять на существование или появление жизни на других планетах", – добавляет Шибата.

Недавно астрономы зафиксировали на Солнце крупнейшую вспышку с 2017 года. Ученые предполагают, что в ближайшем будущем Солнце начнет увеличивать свою активность.