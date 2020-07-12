Вакцина БЦЖ снижает смертность от коронавируса, – подтверждает еще одно исследование

Американские ученые провели масштабное исследование, в котором учитывались такие факторы, как плотность населения, доступ к медицинской помощи и ответ государств на COVID-19

Еще одно научное исследование показало, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ вероятно, может быть использована в борьбе с коронавирусом. Группа ученых подтвердила ранние исследования о том, что в странах с программами по вакцинации от туберкулеза, смертность от COVID-19 была ниже. Об этом сообщает CNN.

По словам ученых, вакцина против туберкулеза не снижает риск тяжелой формы COVID-19, хотя и может влиять на смертность. Полученные результаты согласуются с другими исследованиями, которые предполагают, что БЦЖ может повышать иммунитет людей в целом и, возможно, помогать против коронавируса.

В ВОЗ пока предостерегают от использования вакцины БЦЖ от коронавируса до тех пор, пока не будет проведено больше исследований. Команды по всему миру уже работают над этой задачей. Грант на 10 млн долларов от Фонда Билла и Мелинды Гейтс был направлен на подобные клинические испытания в Австралии, Испании и Нидерландах, в них примут участие 10 тыс. работников сферы здравоохранения.

Новое же исследование влияния вакцины БЦЖ на коронавирус было проведено Луисом Эскобаром из Политехнического института Вирджинии и его коллегами. Ученые использовали данные со всего мира, чтобы выяснить, имеют ли страны без национальной программы вакцинации от туберкулеза более высокие показатели смертности от COVID-19. В исследовании учитывались такие факторы, как плотность населения, доступ к медицинской помощи и ответ государств на COVID-19.

Исследователи обнаружили сильную корреляцию между использованием вакцины БЦЖ и снижением уровня смертности от COVID-19 в социально похожих европейских странах. Каждое 10-процентное увеличение индекса БЦЖ (степень вакцинации, ред.) было связано со снижением смертности от коронавируса на 10,4%, говорится в исследовании опубликованном в журнале Национальной академией наук США.

"Что отличает нашу работу от других, так это то что мы были крайне осторожны в исключении переменных. Когда мы их убирали, связь должна была бы исчезнуть, если бы наши предположения были ошибочны. Но вместо того, чтобы исчезнуть, связь становилась все сильнее и сильнее – более последовательной", – говорит автор исследования из Национального института здоровья США Каролина Барильяс-Мери.

Но в это же время, команда исследователей подчеркнула, что их результаты "замечательны, но недостаточны для установления причинно-следственной связи".

"Сигнал действительно сильный о том, что страны с вакцинацией БЦЖ имеют защиту от заболеваемости и смертности", – говорит доцент медицины в Гарвардской медицинской школе, доктор Дениз Фаустман.

Он добавил, что существует вероятность того, что вакцина БЦЖ может повысить эффективность и будущей вакцины против коронавируса, когда последняя будет создана.