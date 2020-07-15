Ученые нашли звезду, пережившую взрыв сверхновой и бороздящую Млечный Путь

Астрономы говорят, что возможно обнаружили новый тип взрыва сверхновой звезды, который оправил белого карлика в путешествие по галактике со скоростью 901 тыс. км/ч. Об этом сообщает Cnet.

По мнению ученых, пара звезд пережила частичный взрыв сверхновой и выжила, при этом отправившись по Млечному Пути в разных направлениях.

"Должно быть, взрыв произошел в какой-то близкой двойной системе, подвергаясь термоядерному воспламенению. Это мог быть тип сверхновой, какого мы еще не видели", – говорит ведущий автор исследования, профессор физики Уорикского университета Борис Гаенси.

Открытие важно, так как увеличивает вероятность то, что во Вселенной достаточно много путешествующих звезд. Такое явление было бы редкостью среди миллиардов звезд, большинство из которых, как предполагают ученые, находятся в движении, но относительно стабильны, как наше Солнце.

Путешествующая звезда получила название SDSS J1240 + 6710 и была изначально обнаружена в 2015 году. Ученые провели дополнительные наблюдения с помощью космического телескопа Hubble NASA и измерили состав и скорость звезды, чтобы понять ее историю.

"В настоящее время мы обнаружили, что существуют различные типы белых карликов, которые выживают при сверхновых в разных условиях. Используя составы, массы и скорости, которыми обладают звезды, мы можем выяснить, какой тип сверхновой они пережили. Там явно целый зоопарк", – подытожил Гаенси.

Также ученые увидели тревожный сигнал в супервспышке на далекой звезде. Астрономы увидели мощнейший взрыв на звезде в созвездии Льва. Такое явление зафиксировали впервые и ученые не исключают, что подобная супервспышка может произойти на Солнце.