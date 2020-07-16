Розеттское приложение. Google научит всех желающих читать египетские иероглифы

Приложение было создано Google при помощи египтологов со всего мира и поможет всем желающим освоить древний язык

Google запустил новый онлайн-инструмент, который поможет всем желающим выучить древние египетские иероглифы. Об этом сообщает Cnet.

Приложение под названием Fabricius доступно на вебсайте и в приложении Google Art and Culture. В компании говорят, что виртуальный египтолог Фабрициус проведет пользователей через шесть шагов на пути по изучению древних египетских иероглифов.

После завершения каждого шага пользователи смогут перевести свои собственные сообщения в иероглифы, чтобы поделиться ими с друзьями и семьей с помощью функции "Play".

По словам Google, Fabricius был создан в сотрудничестве с Австралийским центром египтологии при Университете Маккуори, компанией Psycle Interactive и разработчиками Assassin's Creed Origins Ubisoft и египтологами со всего мира, чтобы облегчить работу исследователей.

"До сих пор экспертам приходилось копаться в книгах вручную, чтобы перевести и расшифровать древний язык – процесс, который практически не менялся уже более века. Fabricius включает в себя первый цифровой инструмент, основанный на машинном обучении, который расшифровывает египетские иероглифы", – говорит менеджер программы Google по культуре и искусству.

Google отмечает, что инструмент выпускается с открытым исходным кодом, и в будущем Fabricius может быть расширен на другие древние языки.

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