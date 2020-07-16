Европейское космическое агентство и NASA показали фотографии Солнца с самого близкого расстояния когда-либо сделанных космическим аппаратом Снимки в высоком разрешении были сделаны недавно запущенным аппаратом Solar Orbiter. Об этом сообщает The Verge.

По словам ученых, с помощью полученных снимков, удалось сделать первое открытие.

"Мы действительно не ожидали, что первые снимки получатся такими великолепными. Они не только очень четкие, но и показали то, чего раньше мы не видели", – говорит исследователь проекта ESA для миссии Solar Orbiter Даниэль Мюллер.

На изображениях ученые обнаружили по всей поверхности Солнца странные, относительно маленькие солнечные вспышки. Их назвали "кострами", так как они в миллионы и миллиарды раз меньше массивных энергетических вспышек, которые периодически вспыхивают на Солнце. Десятки таких "костров" можно увидеть в любой момент в поле зрения камеры Solar Orbiter.

"Что интригует, так это то, что они происходят постоянно на всей поверхности Солнца", – говорит Мюллер.

Пока ученые не знают, что именно вызывает эти мини-вспышки. Типичные солнечные вспышки происходят часто в периоды активности Солнца. На нем появляются темные пятна, заставляя части магнитного поля Солнца вращаться и поворачиваться. Такие события завершаются огромным всплеском высокоэнергетических частиц.

В свою очередь, найденные "костры" находятся не рядом с темными пятнами или местами интенсивной активности на Солнце.

Обнаружение этих "костров" – только первая крупная находка Solar Orbiter, который был запущен из Флориды 9 февраля. Задача космического корабля состоит в том, чтобы предоставить ученым беспрецедентный обзор полюсов Солнца. Аппарату понадобится более 2 лет, чтобы выйти на правильную орбиту для наблюдений за полюсами. Пока Solar Orbiter испытывает свой набор из 10 научных приборов, включая бортовые камеры.

Снимки Солнца Solar Orbiter сделал с расстояния всего 77 млн км от звезды. Это примерно половина расстояния между Солнцем и Землей. Ни один космический корабль никогда не снимал изображения поверхности Солнца с такого близкого расстояния.

В течение следующих полутора лет Solar Orbiter будет вращаться вокруг Венеры и Земли, чтобы приблизиться к Солнцу. В конце концов он максимально приблизится к звезде на расстояние в 42 млн км.