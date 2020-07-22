Под Запорожьем археологи обнаружили сокровища скифов

Во время раскопок на Мамай-горе удалось обнаружить и амфоры греков.

За последние пять дней под Запорожьем археологи занимались исследованием трех курганов. Один из них относится к эпохе бронзы.

Об этом сообщается на странице Facebook-сообщества "Мамай-гора".

В нем находилось 8 захоронений, 5 горшков. На одном из них можно заметить очень интересный и необычный шнуровой орнамент.

Помимо этого археологам удалось найти фрагменты амфор Греции разных времен.

Напомним, что вокруг Крымского золота скифов который год ведутся судебные баталии. Коллекция скифского золота (2 тысячи предметов) была отправлена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. Администрация галереи летом того же года отказалась возвращать артефакты как музеям Крыма, но и украинским властям. Нидерландские музейщики предъявили на них свои права.

Читайте также: Дело по украинскому золоту скифов приостановлено

В 2016 году суд Амстердама постановил передать раритеты в Киев, на что крымские власти подали апелляцию. В прошлом году суд не разрешил применять положение конвенции ЮНЕСКО 1970 года к конкретному разбирательству, хотя на него ссылался Киев в качестве основного аргумента.

Прошлой осенью суд Гааги отказал Украине в требовании об отводе судебного председателя в процессе о скифском золоте, хотя Киев заявил о его предвзятости.

Буквально недавно Апелляционный суд Амстердама перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте. Заседание суда должно было состояться 7 июля.