Британские дайверы исследовали немецкую подлодку, затонувшую в 1945 году

Подводная лодка U-1021 была спущена на воду в 1944 году и исчезла через год

Затонувшую немецкую подлодку U-1021 обнаружили в 2006 году подводный археолог Инес Маккартни и историк Аксель Найстл в семи морских милях от Ньюквея, Корнуолл. Об этом пишет Daily Mail.

Лодка лежит на морском дне на глубине 54 метров. Предполагается, что она затонула, напоровшись на подводную мину. Неподалеку затонули еще две немецкие подлодки U-325 и U-400.

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Всего погружение заняло 85 минут, на дне четверо дайверов - Джеймс Тейлор, Джо Герни, Шон Диксон и Карл Найт, - провели всего 30 минут, остальное время было потрачено на декомпрессию.

По их словам, это было технически сложное погружение, но оно того стоило, потому что это было "эпично".

Видимость была прекрасной, они сумели обследовать всю лодку, заглянуть в люк и увидеть уходящие в темноту, заросшие водорослями ступеньки.

Подлодка весила 850 тонн, была длиной в 67 метров, могла погружаться на глубину в 228 метров. Интересно, но немецкая сторона не подтверждала тот факт, что она была затоплена. Последнее упоминание о U-1021, что она вышла из Бергена и пропала с радаров 20 февраля 1945 года.

Во время Второй мировой войны немцы построили 1167 подводных лодок, 863 из них были развернуты в битве за Атлантику, затонуло – 648, и большинство из них не найдены.