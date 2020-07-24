На самой большой луне Юпитера ученые обнаружили необычную форму льда, с которой еще ни разу не сталкивались.

NASA опубликовало первые снимки, сделанные космическим зондом "Юнона" северного полюса самой большой луны Юпитера, Ганимеда. Об этом сообщает New Atlas.

Инфракрасные изображения прибора Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) показывают, что полярный район Ганимеда содержит стеклообразную форму льда.

Ганимед является самым большим из 79 лун Юпитера, а также самой большой луной в Солнечной системе. Фактически, это девятый по величине объект в Солнечной системе, и его размеры превышают даже планету Меркурий.

Ганимед также является единственной луной с собственным магнитным полем, которое может генерироваться под воздействием приливной силы Юпитера на внутреннюю часть Ганимеда. По словам NASA, это поле действует подобно земному, где магнитные линии действуют как канал для заряженных частиц от Солнца или плазмы, которая образует знаменитые полярные сияния. Но поскольку у Ганимеда нет атмосферы, эти частицы могут бомбардировать лед, которые занимает большую часть поверхности гигантской луны.

Инструмент JIRAM "Юноны" смог пролить свет на эффект, которые эти частицы оказывают на лед. Юнона пролетела мимо северного полюса Ганимеда на расстоянии 100 тыс. км, и JIRAM удалось сделать 300 инфракрасных изображений поверхности луны. Именно это позволило аппарату обнаружить специфическую инфракрасную сигнатуру, которой не наблюдается на экваторе.

Зонд обнаружил, что лед на северном полюсе Ганимеда подвергается такой сильной бомбардировке солнечными частицами, что стал морфным льдом. То есть это уже не твердая, а переохлажденная жидкость. Все подобные твердые вещества имеют кристаллическую структуру, в которой атомы располагаются в упорядоченном виде. Но в переохлажденной жидкости, такой как обычное стекло, кристаллическая структура отсутствует, поэтому технически это жидкость.

Обычный лед имеет кристаллическую структуру, но NASA утверждает, что бомбардировка частицами привела к тому, что лед на обоих полюсах Ганимеда стал аморфным. Солнечные частицы препятствовали кристаллизации льда, постепенно разрушая структуру.

"Данные JIRAM показывают, что лед на северном полюсе Ганимеда и вокруг него был изменен в результате воздействия плазмы. "Юнона" помогла нам впервые увидеть подобное явления, позволив увидеть северный полюс целиком", – говорит соавтор исследования из Национального института астрофизики в Риме Алессандро Мура.

Также астрономы смогли заглянуть под облака Юпитера. Ученые получили четкое изображение газового гиганта в инфракрасном свете.