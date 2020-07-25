Эффективна даже после 50 стирок. Ученые создали маску для лица, убивающую коронавирус

В португальском Институте молекулярной медицины им. Жоао Лобо Антунеса заявили, что создали маску для лица, которая убивает SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание La Razón.

Авторы изобретения утверждают, что маска способна инактивировать вирус, вызывающие COVID-19. Продукт стал результатом совместной работы академического и научного сообщества Португалии.

По данным института, это высокоэффективная многоразовая маска, которая уже имеет сертификат микробной защиты. Она заключается в особом свойстве ткани, которая убивает сам вирус. Маска пошита из технической ткани с использованием различных водонепроницаемых слоев. Испытания в Институте молекулярной медицины подтвердили эффективность маски.

Читайте также: Ученые назвали лучшие и худшие маски для защиты от коронавируса

"Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью. Данный эффект сохраняется даже после 50 стирок", – говорит вирусолог и координатор испытаний Педро Симас.

Он добавляет, что во время испытаний исследователи замеряли количество вирусных частиц на ткани спустя разное время, а также его жизнеспособность.

"Технология имеет международную аккредитацию. Активный ингредиент уже был успешно протестирован Институтом Пастера в Лилле, Франция, в частности, на вируса H1N1 и вирусе коронного типа, а также против ротавируса", – подчеркивает Симас.

Ученые считают, что обязательное ношение масок – наиболее эффективный метод борьбы с пандемией коронавируса. Исследователи сравнили разницу в количестве новых случаев при обязательном ношении масок и без них.