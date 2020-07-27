Наследство с душком. Ученые выяснили, почему подмышки людей дурно пахнут

Исследователи разобрались в процессе появления неприятного запаха, и считают, что он унаследован человеком еще от приматов.

Ученым удалось разгадать механизм того, как человеческие подмышки источают неприятный запах. Исследователи говорят, что открытие поможет создать более эффективные дезодоранты. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователям из Йоркского университета удалось проследить источник запаха до фермента в определенном микробе, который живет в человеческой подмышке. По словам ученых, этим микробов современные люди унаследовали от древних предков приматов.

"Мы выяснили, как создается запах. Также мы хотим разобраться в том, почему это происходит", – говорит старший микробиолог в команде Гэвин Томас.

Дело в том, что человеческий организм не производит подобные запахи напрямую. Неприятные запахи, известные как биологические спирты, выделяются как побочный продукт, когда микробы питаются другими соединениями, с которыми они сталкиваются на коже.

Йоркская команда обнаружила, что большинство микробов на коже не могут образовывать биологические спирты. Но тесты показали, что один из видов микробов Staphylococcus hominis вносит весомый вклад в процесс. Бактерии производят зловонные пары, когда они потребляют соединение без запаха под названием Cys-Gly-3M3SH. Последнее выделяется потовыми железами в подмышечной впадине.

"Бактерии берут молекулу и съедают ее часть, но остальное они выплевывают, и это одна из ключевых молекул, которые мы распознаем как запах тела", – говорит Томас.

Исследователи считают, что их открытие предоставляет новые возможности для дезодорантов, которые будут нацелены только на самые активные микроорганизмы, продуцирующие запах. При это, остальная часть безобидных микробов будет оставаться нетронутой.

"Если у нас будет более целенаправленный подход, сконцентрированный на Staphylococcus hominis, то эффект свежести будет длиться намного дольше", – отмечает ученый.

Дальнейший анализ показал, что "фермент запаха тела" был унаследован от древнего микробного предка около 60 млн лет назад.

Поскольку апокринные железы начинают вырабатывать запахи только с начала полового созревания, возможно, они сыграли свою роль в формировании человечества.

"Все, что мы можем сказать, это не новый процесс. Запах тела определенно был рядом, пока люди развивались. Не исключено, что запах был важным для эволюции людей", – подытожил исследователь.