Самоисцеляются на 100% за секунду. Ученые создали "мышцы", которые сами себя лечат

Исследователям удалось создать высокопрочные синтетические белки, которые имитируют те, что встречаются в природе у кальмаров.

Команда исследователей создала биосинтетический полимер, который умеет самовосстанавливаться и полностью биоразлагаем. Изобретатели считают, что полученный материал можно использовать не только в роботостроении, но и для защитных костюмов, в которых любой разрыв может обернуться катастрофой. Об этом сообщает Phys.org.

"Современные самовосстанавливающиеся материалы имеют недостатки, которые ограничивают и практическое применение, такие как низка сила исцеления и длительное время заживления", – говорится в научной работе.

Но исследователям удалось создать высокопрочные синтетические белки, которые имитируют те, что встречаются в природе у кальмаров. Белки могут самостоятельно лечить как незначительные, так и видимые повреждения.

Материал был создан для промышленных роботизированных рук и протезов, имеющих движущиеся суставы, для работы которых необходим аналог человеческих мышц. Такие материалы, находясь в постоянном движении и часто ломаются. Поэтому использование самовосстанавливающихся "мышц" поможет устранять крошечные дефекты до наступления поломки.

"Мы смогли сократить обычный 24-часовый период заживления до одной секунды, чтобы наши материалы на основе белка могли восстанавливаться самостоятельно. В природе самоисцеление занимает много времени. В этом смысле наши технологии превосходят природу", – говорит ведущий автор исследования из Института интеллектуальных систем им. Макса Планка Абдон Пена-Франсельш.

Самовосстанавливающийся полимер заживает при воздействии воды и тепла. Но изобретатели говорят, что материал может сам себя исцелять с помощью света.

"Если разрезать этот полимер пополам, он сможет восстановить свою прочность на 100%", – добавляют исследователи.

Команда уже протестировала свой материал, создав из него мягкие приводы, которые во время испытания треснули, а затем восстановились в реальном времени за одну секунду.

Также отмечается, что материал на 100% разлагаем и на 100% пригоден для повторного использования.