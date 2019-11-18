Ученые распечатали на 3D-принтере пуленепробиваемые блоки из полимера

Трубчатый материал представляет из себя сложную структуру из соединенных углеродных нанотрубок

Ученые из Университета Райса в Хьюстоне распечатали на 3D-принтере куб, который оказался почти таким же прочным, как алмаз. Об этом сообщает пресс-служба университета.

По словам исследователей, трубчатый материал представляет из себя сложную структуру из соединенных углеродных нанотрубок, которые могут обладать невероятной прочностью. Такая структура была впервые открыта в 1993 году, но до настоящего времени, ей не находилось практического применения.

"Существует множество теоретических систем, которые люди не могут синтезировать. Они остаются непрактичными и недостижимыми", – заявил ведущий автор Сейед Мохаммад Саджади. Однако в данном случае технология 3D-печати развязала Саджади и его коллегам руки.

Возможности решетчатых кубов были испытаны наравне с цельными, изготовленными из того же полимерного материала. Так, цельные кубы выдержали попадание пули, летевшей со скоростью 5,8 километров в секунду, а решетчатый экземпляр оказался в 10 раз более эффективным в поглощении удара.

"Пуля застряла во втором слое конструкции. В это же время, в цельном блоке трещины распространились по всей структуре", – заявил Саджади.

Также он добавил, что размер таких кубов ограничен лишь размером 3D-принтера. Ученый утверждает, что использовать трубчатую технологию можно при создании предметов из металла, керамики и полимера. Команда работает над дальнейшей оптимизацией проекта, чтобы найти применение своему открытию в строительстве, авиакосмической промышленности, добычи нефти и газа.

"Ударопрочность этих 3D-печатных структур ставит их в отдельный класс", – подытожил соавтор исследования Питер Боул.

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