Оказалась намного младше. Ученые заново рассчитали возраст Вселенной

Исследователи применили новый метод расчетов, который показал погрешность в 1,2 млрд лет.

Общепринятая теория гласит, что Вселенная возникла после Большого взрыва примерно 13,8 млрд лет назад. Но новые исследования показывают, что возраст Вселенной может быть меньше. Об этом сообщает SciTechDaily.

Исследование, опубликованное в научном журнале Astronomical Journal, утверждает, что Вселенная на 1,2 млрд лет моложе, чем принято считать.

Для определения времени, когда произошел Большой взрыв, ученые используют методы математического моделирования. В частности, дается оценка расстояния до самых старых звезд, поведение галактик и скорость расширения самой Вселенной – постоянная Хаббла. Она была рассчитана Эдвином Хабблом в 1929 году. Идея состоит в том, чтобы вычислить, сколько времени потребуется, чтобы все объекты вернулись к начальной точке.

Ключевым расчетом для определения возраста Вселенной всегда была постоянная Хаббла. Она не учитывает множество переменных, в том числе темную энергию, отвечающую за расширение Вселенной во всех направлениях.

В новом исследовании ученые основывались на наблюдениях за самым старым источником света или реликтовым излучением, которое появилось во время Большого взрыва и начало наполнять Вселенную.

Два метода пришли к разным выводам, говорит профессор физики Джеймс Шомберт. Он и его коллеги перекалибровали инструмент измерения расстояния. Команда Шомберта использовала точно определенные расстояния 50 галактик в качестве ориентиров для измерения расстояний между еще 95 другими галактиками.

По словам ученых, новое уравнение более точно учитывает массы и кривую вращения галактик, чтобы дать точные данные о возрасте и скорости расширения Вселенной.

"Проблема масштаба расстояний, как известно, невероятно трудна, потому что расстояния до галактик огромны, а указатели их расстояний слабы и их трудно калибровать", – подчеркивает Шомберт.

Автор исследования также отмечает, что полученные выводы указывают на неполное понимание физики Вселенной и возможно, на появление более точных методов исследований в будущем.

Также недавно ученые пересмотрели возраст Луны. В исследовании ученые применили новую математическую модель и выяснили, что возраст Луны составляет 4,425 млрд лет.