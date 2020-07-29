Фотография на память. Китайский зонд сделал снимок Земли по дороге к Марсу

Изображение планеты было сделано с расстояния в 1,2 млн км от Земли на третий день полета зонда.

Китайский орбитальный аппарат отправил фотографии Земли по пути к своему месту назначения Марсу. Об этом сообщает NDTV.

Китайское национальное космическое управление (CNSA), что изображение, на котором видны два космических объекта, было получено на расстоянии 1,2 млн км от Земли через три дня после запуска миссии Tianwen-1. Старт состоялся в четверг, 23 июля.

Китай присоединился к США и ОАЭ, которые также в этом месяце запускают или уже запустили свои миссии на Марс. Миссии собираются воспользоваться коротким периодом, когда Марс и Земля находится на минимальном расстоянии.

Китайская миссия, получившая название "Вопросы к небу", собирается вывести зонд на марсианскую орбиту через 7 месяцев после запуска. Также Китай собирается спустить небольшой марсоход на поверхность планеты.

Запуск зонда является последней частью программы Пекина, которая направила два спутника на Луну и настроила спутниковую навигацию Beidou, чтобы конкурировать с GPS Соединенных Штатов.

Космическое агентство Китая добавило, что миссия Tianwen-1, покинувшая гравитационное поле Земли, "в настоящее время имеет хорошие условия полета, сбалансированное потребление топлива, а также исправную работу систем".

В агентстве говорят, что к 28 июля аппарат преодолел расстояния не менее 1,5, млн км – малую часть из 55 млн км, которые зонду придется пройти, чтобы добраться до Марса.

Напомним, китайский марсоход оснащен видеокамерами, манипуляторами и всевозможными датчиками, которые помогут оценить минералогию местных горных пород, а в частности – искать любой водяной лед.