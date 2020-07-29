Семь кошачьих жизней. На планете начала расти популяция диких тигров

Еще в 2010 году дикие тигры находились на грани вымирания.

Число диких тигров растет в Бутане, Китае, Индии, Непале и России спустя 10 лет после запуска амбициозной программы по удвоению популяции. Об этом сообщает New Science.

Инициатива под названием TX2 была запущена в 2010 году, когда выяснилось, что популяции диких кошек находится на историческом минимуме: всего лишь 3200 животных в 13 странах. Программа рассчитывала уводить число тигров в дикой природе к 2022 году.

В Индии численность диких тигров в 2018 году составляла от 2600 до 3350 животных – примерно три четверти мировой популяции, что в два раза превышает показатель в 2006 году.

Численность тигров в Непале почти удвоилась к 2018 году – с 121 особи в 2009 году до 235.

Благотворительная организация WWF сообщила, что только в непальском национальной парке Бардия популяция тигров увеличилась с 18 особей в 2008 году до 87 в 2018 году.

В России численность амурских тигров за последние 10 лет увеличилась на 15% и составила около 540 животных, а в Бутанском королевском национальном парке Манас численность популяции выросла с 10 тигров десять лет назад до 22 в 2019 году.

В 2010 году в Китае было не более 20 диких тигров, большинство из которых перешли из России. В 2014 году в стране удалось запечатлеть знаменательный момент. На видео попала тигрица со своими детенышами, как свидетельство о том, что тигры снова размножаются в Китае и занимают новые территории.

"Десять лет назад тигры были в таком опасности состоянии, что существовал очень реальный риск их вымирания в дикой природе. После таких низких показателей в 2010 году, мы наконец добились замечательного возвращения тигров в большей части Южной Азии, России и Китае", – говорит представительница WWF Великобритании Бекки Мэй.

В дикой природе всего остается около 3900 тигров. По словам экспертов, кошки находятся под угрозой браконьерства, а также страдают от разрушения их среды обитания.

В организации добавляют, что успех в восстановлении популяций диких тигров заключается в том, чтобы сосредоточиться на сохранении ландшафтов и международной поддержке.