Исчезнут с лица Земли. К 2100 году на планете может не остаться белых медведей

Согласно новым прогнозам ученых, белые медведи будут уничтожены к концу столетия, если человечество не приложит больше усилий для борьбы с изменением климата. Об этом сообщает ВВС.

По словам исследователей, некоторые популяции уже достигли пределов выживания, поскольку арктический морской лед тает. Хищникам жизненно необходим лед Северного Ледовитого океана, чтобы охотиться на тюленей. Из-за того, что обширные части льда ломают, животным приходится преодолевать большие расстояния в поисках пищи для себя и своих детенышей.

"Белые медведи и так находятся на вершине мира, если лед исчезнет, им будет некуда идти", – говорит доктора Питер Молнар из Университета Торонто в Онтарио.

Международный союз охраны природы считает, что белые медведи находятся под угрозой вымирания, а изменение климата является ключевым фактором сокращения их популяции.

Исследования показывают, что сокращение морского льда может уменьшить численность белых медведей, возможно, существенно. В новой работе ученые определили, сколько времени понадобится для этого.

Смоделировав затраты энергии белыми медведями, исследователи смогли рассчитать пределы их выносливости.

"Сократится процент выживания детенышей белых медведей, они будут рождаться, но у самок не будет достаточно жира, чтобы вырабатывать молоко", – говорит главный научный сотрудник Polar Bears International Стивен Амструп, участвовавший в исследовании.

По сценарию с высокими выбросами парниковых газов, к 2100 году все популяции, за исключением нескольких белых медведей, исчезнут с лица Земли. И даже если будут достигнуты умеренные цели по сокращению выбросов, несколько групп из популяции все же исчезнут.

Полученные данным совпадают с прогнозами о том, что лишь несколько групп белых медведей смогут дожить до 2100 года на далеком севере, если изменение климата не ослабнет.

В это же время, популяция черных медведей в парке Йосемити увеличилась вчетверо, когда парк закрыли. По подсчетам рейнджеров, только количество черных медведей выросло вчетверо. Теперь их не отпугивают туристы и животные сходятся в парк Йосемити