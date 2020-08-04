Ученые считают, что многие долины на Марсе сформировались не реками, а ледниками. Об этом сообщает Science Alert.

Новое исследование ставит под сомнение доминирующую теорию о том, что когда-то на Марсе был теплый, влажный климат с реками и озерами, которые формировали местность. Исследователи из Канады и США изучили более 10 тыс. марсианских долин и сравнили их с каналами на Земле, которые были сформированы ледниками.

"В последние 40 лет, с тех пор как были открыты долины Марса, предполагалось, что реки когда-то текли на Красной планете, размывая и формируя все эти долины", – говорит ведущий автор исследования из Университета Британской Колумбии Анна Грау Галофр.

Но формы образований на Марсе были слишком разнообразными, "предполагая, что многие процессы были задействованы в формировании пейзажа", отмечает Галофр.

Команда ученых обнаружила сходство между некоторыми марсианскими долинами и подледниковыми каналами на острове Девон, который входит в состав Канадского Арктического архипелага. Его прозвали "Марсом на Земле" из-за экстремальных погодных условий и многочисленных учебных миссий NASA.

Коллаж, на котором в верхней части представлена одна из марсианских долин. Ниже показываются каналы острова Девон. Форма каналов, как и всей сети, выглядит практически одиноково. Фото: Cal-Tech CTX mosaic and MAXAR/Esri.

По словам авторов исследования, некоторые марсианские долины могли образоваться около 3,8 млрд лет назад из-за талой воды, которая текла под ледниковыми щитами. Такая догадка согласуется с моделью климата, которая предполагает, что в прошлом Марс был намного прохладнее.

"Полученные результаты показывают, что лишь небольшая часть сетей долин соответствует типу, характерному для эрозии поверхностных вод, что идет в разрез с общепринятыми преставлениями", – говорит один из соавторов исследования Марк Еллинек.

Также ученые отмечают, что понимание климатических условий в течение первого миллиарда лет истории Марса очень важно для определения того, была ли планета пригодной для жизни в прошлом.

Авторы исследования говорят, что на самом деле ледники могли быть более безопасным местом для древней жизни.

"Ледяной покров обеспечивает большую защиту и стабильность для подстилающей воды, а также создает надежное укрытие от солнечного излучения в отсутствии магнитного поля, которое когда-то было у Марса, но исчезло миллиарды лет назад", – отмечают ученые.

Напомним, NASA запустило новый марсоход на Красную планету. Марсоход Perseverance будет искать следы жизни на Марсе, а также испытает передовые технологии для отправки людей на планету.