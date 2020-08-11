Вода из огромного соленого океана просачивается на поверхность и застывает в кратерах.

Астрономы из НАСА считают, что карликовая планета Церера, которая находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, хранит под своей поверхностью огромный соленый океан. Об этом пишет Reuters.

Это означает, что Цереру можно рассматривать как форпост во время космических перелетов. Исследования проводились на основе данных, полученных с космического корабля Dawn. В 2018 году он пролетел на расстоянии 35 километров от поверхности Цереры.

После изучения снимков поверхности Цереры ученые выяснили, что эта карликовая планета все еще криоактивна – ее вулканы извергают лед, а под поверхностью находится огромный соленый океан, который постепенно замерзает. Причем ранее воды было намного больше, этот резервуар – это остатки.

Карликовая планета Церера/Фото: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

"Эти данные поднимают статус Цереры до "океанического мира". Резервуар с соленой водой хоть и имеет региональный масштаб, но факт наличия воды в больших количествах – это очень важно", - отмечает планетолог НАСА Кэрол Рэймонд.

Церера имеет диаметр около 590 миль (950 км). Ученые сосредоточили свое внимание на кратере Оккатор шириной 57 миль (92 км), образованном в результате столкновения около 22 миллионов лет назад в северном полушарии Цереры. На нем есть два ярких участка - солевые корки, оставленные жидкостью, которая просочилась на поверхность.

Исследователи пришли к выводу, что жидкость образовалась в резервуаре с соленой водой, скрывающемся примерно в 40 километрах под поверхностью планеты. При этом имеются трещины, которые позволяют воде испаряться и выходить на поверхность.

Ранее ученые выяснили, что подземные океаны также могут быть на Европе, спутнике Юпитера, на спутнике Сатурна под названием Энцелад, на Тритоне – спутнике Нептуна и на Плутоне.