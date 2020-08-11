NASA пересмотрит "оскорбительные и расистские" названия космических объектов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило о намерении изменить неофициальные названия космических объектов, которые могут показаться расистскими и бестактными по отношению к некоторым группам населения.

В официальном сообщении NASA отмечается, что научное сообщество иногда использует прозвища для обозначения отдаленных космических объектов, в том числе планет, галактик и туманностей. И иногда они могут быть оскорбительными.

Так что теперь вместо неполиткорректных обозначений будут использоваться названия, утвержденные Международным астрономическим союзом.

Так, для начала в NASA пообещали перестать называть планетарную туманность NGC 2392 "туманностью Эскимос". "Слово "эскимос" широко рассматривается как колониальный термин с расистской историей, навязанный коренным народам арктических регионов", — говорится в сообщении на сайте NASA.

Туманность "Эскимос"

Также принято решение отказаться от употребления названия "Галактика сиамских близнецов" для обозначения пары спиральных галактик NGC 4567 и NGC 4568.

"Я поддерживаю идею переназвать астрономические объекты. Наша цель состоит в том, чтобы все имена соответствовали нашим ценностям разнообразия и инклюзивности, и мы будем активно работать с научным сообществом, чтобы помочь в этом. Наука для всех, и каждый аспект нашей работы должен отражать эту ценность", - отметил Томас Зурбухен, помощник администратора Управления научной миссии NASA в штаб-квартире в Вашингтоне.

Туманность "Конская голова"/Фото: NASA

И привел в качестве позитивного примера название туманности "Барнард 33", чье прозвище "Туманность Конская Голова" напоминает о ее внешнем виде и никак не может никого оскорбить.