Ученые считают, что перед смертью Вселенная устроит небывалых масштабов салют

В невообразимо далеком будущем холодные остатки звезд, известные как черные карлики, взорвутся впечатляющей серией сверхновых, что станет последним фейерверком всех времен. К такому выводу пришли ученые, которые утверждают, что Вселенная разразится финальным залпом, прежде чем погаснет навсегда. Об этом сообщает Science.

Астрономы давно строят теории по поводу того, каким будет конец Вселенной. Известные законы физики предполагаю, что в конце концов звезды перестанут рождаться, галактики потемнеют, и даже черные дыры исчезнут в результате процесса, известного как излучение Хокинга. Они оставят после себя не многим больше чем простые субатомные частицы и энергию. Расширение пространства охладит эту энергию почти до 0 кельвинов, или абсолютного нуля, сигнализируя о тепловой смерти Вселенной.

Физик-теоретик Мэтт Каплан из Университета штата Иллинойс считает, что конец Вселенной не будет таким уж тихими и незаметным. Он полагает, что перед самой смертью Вселенная разразится масштабными взрывами. Дело в том, что звезды с малой массой, после исчерпания своего термоядерного топлива, не взрываются сверхновыми. Они медленно сбрасывают свои внешние слои и оставляют после себя раскаленное ядро размером с Землю, известное как белый карлик.

"По сути, это сковороды, снятые с плиты. Они будут остывать и остывать, практически бесконечно", – говорит Каплан.

По его словам, белые карлики могут терять тепло в течение триллионов лет. Но со временем они остывают полностью и превращаются в черных карликов.

Каплан утверждает, что масштабные взрывы черных карликов начнут происходить примерно через 10100 лет, число известное как гугол (число в десятичной системе счисления изображаемое единицей со 100 нулями). Взрывы черных карликов будут продолжаться 1032000 лет.

К началу этой эры малоизученная темная энергия, действующая в противовес гравитации, разнесет все во Вселенной на части. Каждый отдельный черный калик будет окружен безмерной тьмой, а сверхновые станут абсолютно невидимыми.

Напомним, ученые заново рассчитали возраст Вселенной. Исследователи применили новый метод расчетов, который показал погрешность в 1,2 млрд лет.