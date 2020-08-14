Звезда чихнула. Астрономы дали объяснение внезапному затмению Бетельгейзе

Звезда в 700 раз больше Солнца восстановила свою яркость и снова начала тускнеть.

В прошлом году сверхгигантская звезда Бетельгейзе озадачила ученых своим внезапным затмением. Некоторые полагали, что событие, длившееся с ноября 2019 года по февраль 2020 года, было предвестником скорой смерти звезды. Но затмение не завершилось взрывом сверхновой, а прекратилось так же неожиданно, как и началось. Об этом сообщает Cnet.

Благодаря наблюдениям с помощью телескопа NASA Hubble ученые смогли объяснить странное явление. В новом исследовании был изучен ультрафиолетовый свет, излучаемый Бетельгейзе во время "великого затмения".

Бетельгейзе – массивная звезда, примерно в 700 раз больше нашего Солнца. Если ее переместить в Солнечную систему, звезда поглотит Меркурий, Венеру, Землю, Марс, различные пояса астероидов и "закусит" Юпитером. По словам ученых, жизненный цикл Бетельгейзе завершится в ближайшие 100 тыс. лет. Когда звезда начала темнеть в прошлом году, некоторые исследователи предположили, что процесс взрыва уже начался.

Но наблюдения Hubble говорят об ином. Во время наблюдений за Бетельгейзе в УФ-диапазоне, ученые смогли рассмотреть поверхность и атмосферу звезды. Они обнаружили массу яркого горячего вещества, движущегося наружу из южного полушария со скоростью более 300 тыс. км/ч.

"Этот материал был в 2-4 раза ярче, чем нормальная яркость звезды", – говорит автор исследования и замглавы Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Андреа Дюпри.

По ее словам, примерно через месяц после вспышки южная часть Бетельгейзе заметно потускнела.

Дюпри и ее команда предполагают, что выброшенный звездой материал, остыл в космосе и образовал плотное облако пыли, которое частично скрыло Бетельгейзе. В это время Земля оказалась в идеальном положении, чтобы "увидеть" облако пыли. Если бы это произошло на другой стороне звезды, то скорее всего, ученые бы даже не узнали об облаке.

Но поведение Бетельгейзе все еще очень странное, отмечают исследователи. Миссия NASA STEREO наблюдала за звездой с конца июня по начало августа и обнаружила, что Бетельгейзе снова потускнела. NASA собирается продолжить наблюдения в конце августа, когда звезда снова станет видимой для телескопов.