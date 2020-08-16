Полет нормальный. Вертолет марсохода Perseverance впервые заработал в космосе

Вертолет NASA, запущенный на Красную планету с марсоходом Perseverance, успешно проверил свои системы в межпланетном пространстве. Об этом сообщает SciTechDaily.

Вертолет NASA Ingenuity Mars Helicopter провел проверку и перезарядку своей системы питания через неделю после того, как стартовал с Земли. По словам ученых, это был первый раз, когда вертолет включился в космосе и зарядил свои аккумуляторы.

Во время 8 часов работы вертолета была проанализирована производительность шести литий-ионных аккумуляторов аппарата. Команда зарядила батареи вертолета на 35%. Руководители проекта утверждают, что низкий уровень заряда является оптимальным для батарей во время путешествия на Марс.

"Это была большая веха, так как мы впервые с момента запуска 30 июля, смогли включить Ingenuity и провести "тест-драйв". Поскольку все пошло по плану, мы будем выполнять проверку каждые две недели, чтобы поддерживать приемлемый уровень заряда", – говорит глава миссии Mars Helicopter Тим Кэнхэм.

Вертолет весом 2 кг является симбиозом специально разработанных компонентов и стандартных деталей. В настоящее время он размещается в "животе" Perseverance и получает заряд от источника питания марсохода.

После того, как марсоход приземлится на Марс, батареи Ingenuity будут заряжаться исключительно от собственной солнечной панели.

"Эта зарядка показывает, что мы пережили запуск и до сих пор можем справиться с суровыми условиями межпланетного пространства. У нас еще много дел, прежде чем мы сможем провести первые летные испытания на другой планете, но пока все идет хорошо", – говорит менеджер проекта Ingenuity Mars.

Для вертолета на Красной планете предусмотрен период экспериментальных летных испытания, который займет 30 марсианских суток (31 земной день). Если испытания пройдут успешно, миссия NASA докажет, что вертолеты могут работать на поверхности Марса.

Ученые считают, что это позволит следующим миссиям добавить к своим исследования и воздушные наблюдения.