Кто есть кто. Ученые выделили два типа перфекционистов и назвали самый опасный

В рабочих условиях перфекционизм часто рассматривается как желанная черта. Перфекционисты, как правило, ставят перед собой большие цели, они внимательны к деталям и не прекращают работу, пока она не будет идеально выполнена (даже если это займет больше времени, чем ожидалось), пишет Forbes.

Однако у перфекционизма есть и обратная сторона. Предыдущие исследования показали, что перфекционисты с большей вероятностью будут иметь проблемы с психическим здоровьем из-за того, что они возлагают на себя нереалистично завышенные цели и слишком критически к себе относятся.

Новое исследование, опубликованное в журнале "Frontiers in Psychology", изучило сущность перфекционизма. Группа исследователей из Бергенского университета в Норвегии попыталась понять, действительно ли черта личности, которую мы называем перфекционизмом, состоит из двух отдельных групп: "врожденных стремлений" и "боязни неудач".

Для изучения этого вопроса исследователи привлекли 423 взрослых добровольца, чтобы протестировать многомерную шкалу перфекционизма Р. Фроста. Эта шкала, впервые разработанная в начале 1990-х годов, состоит из восьми утверждений, на которые нужно ответить "согласен ̶ не согласен" и сгруппирована в две категории: "врожденные стремления" и "боязнь неудач".

Врожденные стремления:

Я ставлю перед собой более высокие цели, чем большинство окружающих.

Мои цели – грандиозны.

Я требую от себя больше других.

Я ожидаю более успешного выполнения своих повседневных задач больше остальных.

Боязнь неудач:

Если я потерплю неудачу на работе/в школе, я буду полным неудачником.

Если кто-то на работе/в школе выполнит задание лучше меня, тогда я вообще не справился с задачей.

Если я не буду выполнять свою работу всегда безупречно, окружающие перестанут меня уважать.

Чем меньше ошибок я допущу, тем больше людей будут меня любить.

Прочитав приведенные выше утверждения, можно увидеть, как эти две категории разнятся. Одна из них связана с врожденным желанием быть лучшим, в то время как другая ̶ с важностью не совершить ошибку в глазах других.

С помощью ряда статистических методов, исследователи оценили, является ли шкала лучшим инструментом измерения во время объединения этих двух категорий или же, когда они рассматриваются по отдельности. Так ученые обнаружили, что многомерная шкала перфекционизма Р.Фроста показывала более точные результаты, когда была разделена на две категории.

Исследователи также отмечают, что "боязнь неудач" скорее всего, является формой перфекционизма, которая может привести к психологическим проблемам. По их данным, "боязнь неудач" значимо соотносилась с показателями тревожности и депрессии, тогда как "врожденное стремление" имело противоположные результаты.

Иными словами перфекционизм в качестве стремления можно поощрять, а вот "боязнь неудач" следует сдерживать.