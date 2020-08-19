Оказались спутниками Маска. Космонавт с МКС запечатлел группу из пяти НЛО

Российский космонавт Иван Вагнер с борта МКС запечатлел на видео группу из пяти неопознанных объектов, пролетающих над Землей.

"На 9-12 секундах появляются 5 объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или...?" - сообщил Вагнер в на своей Twitter-странице.

Вагнер также опубликовал и саму видеозапись, которую он вел в замедленном режиме, чтобы запечатлеть полярное сияние над Антарктидой.

"Кадры делались 1 раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров/сек. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", - пояснил Вагнер.

При этом, в необычных объектах, которые снял с МКС космонавт эксперты рассмотрели спутники Илона Маска, которые были запущены во вторник, 18 агуста.

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"Полный ответ на такой вопрос (спутники это или нет - Фокус), конечно, требует более точных данных и некоторого времени для расчетов. Но сразу можно предложить два объяснения. Первое, которое кажется более вероятным, — это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съемка. Но возможно и второе объяснение, которое кажется более интересным, — мы видим тоже отблески, но уже от спутников Starlink. То, что эти огни так быстро исчезают, связано с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и источника света — Солнца", - озвучил объяснение ведущий научный сотрудник ИКИ Натан Эйсмонт, РАН.

Напомним, днем ранее, во вторник, 18 августа, ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на околоземную орбиту новую партию из 58 мини-спутников. Они предназначены для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA на мысе Канаверал во Флориде. Этот запуск стал уже 11-м в программе Starlink. Предыдущая партия из 57 спутников была выведена на орбиту 7 августа. Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае 2019 года.