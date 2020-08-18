Илон Маск поднялся на четвертую строчку списка богатейших людей мира

Илон Маск поднялся на четвертую строчку списка богатейших людей мира

VOX

Маск сместил генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg.

По данным агентства, в понедельник, 17 августа, акции Tesla выросли на 11%, что позволило Маску увеличить собственный капитал на $7,8 млрд. Теперь его состояние оценивается в $ 84,8 млрд.

Маск сместил генерального директора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно ($84,6 млрд). 

Лидерами рейтинга остаются глава корпорации Amazon Джефф Безос ($188 млрд), один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд), глава Facebook Марк Цукерберг ($99 млрд).