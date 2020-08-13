Илон Маск спросил в Twitter, чем может помочь протестующим в Беларуси

Глава Tesla и SpaceX отреагировал на протесты в Беларуси.

Один из пользователей Twitter опубликовал в сервисе микроблогов видео с уличными акциями в Беларуси, отметив в посте Илона Маска и Билла Гейтса. Глава Tesla и SpaceX отреагировал на сообщение.

Илон ответил: "Печально это слышать. Чем мы можем помочь?"

В ответах к сообщению предлагают привлечь внимание к ситуации через СМИ и использовать сеть спутников Starlink для раздачи интернета.

Свое отношение к происходящему в Беларуси высказывают многие известные личности. Так, белорусская писательница Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года, призвала Лукашенко уйти в отставку.

Американский музыкант, вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars и актер Джаред Лето в своем Instagram поддержал протестующих в Беларуси.

Сергей Михалок, экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой", фронтмен проекта Brutto, автор хита "Воины света", который стал одним из гимнов украинского Евромайдана, во время концерта 12 августа в Одессе высказался относительно президентских выборов и последовавших за ними массовых акций протеста у себя на родине в Беларуси. Ранее сообщалось, что протестующие белорусы были возмущены молчанием музыканта относительно событий в Беларуси.